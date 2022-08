Lesedauer: ca. 1 Minute

​Ein Dauerbrenner bleibt: Ian Farrell spielt weiterhin für die Icefighters Leipzig.

In den letzten Jahren war seine Rückkehr oftmals beschlossene Sache und wurde dann doch wieder verhindert. So zum Beispiel 2018, als der Job beziehungsweise die Ausbildung es nicht zuließ, dass Farrell wieder für Leipzig spielen würde. Oder 2020, als Corona alle Planungen durchkreuzte. Letzte Saison vermeldeten die Icefighters erst seine Rückkehr, dann die Absage und dann doch wieder seine Verlängerung.

„Ian ist seit 2016 mit Leib und Seele Eiskämpfer. Dass ein ‚Nicht-Leipziger‘ sein Herz so sehr an diese Stadt und diesen Club hängt, ist beeindruckend. Ian gehört inzwischen zu den Identifikationsfiguren. Mit seiner Art zu spielen hat Ian nicht nur die Verantwortlichen überzeugt, sondern sich auch in die Herzen der Fans gespielt. Er hat es in den letzten Jahren geschafft, zu einem der absoluten Publikumslieblinge zu avancieren. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir heute vermelden dürfen, dass Ian Farrell weiterhin für die EXA Icefighters Leipzig auflaufen wird“, verkündet Headcoach und Geschäftsführer Sven Gerike und fügt hinzu: „Wir sind wirklich erleichtert, dass das wieder geklappt hat, und wollen den Weg mit Ian gerne noch weiter gehen.“

Der Rechtsschütze spielt seit der Saison 2016 für unsere Farben und erzielte in 155 Spielen 129 Punkte, davon 51 Tore und 78 Vorlagen bei 197 Strafminuten. Sven Gerike sagt über seinen Stürmer: „Ian Farrell gehört inzwischen zu den Leadern im Team. Die beiden Unterbrechungen, in denen er nicht gespielt hat, haben zwar nicht geholfen, aber seinem Stand im Team keinen Abbruch getan. Ians Wert für die Mannschaft bemisst sich nicht nur in seinen Punkten. Er ist ein Schlüsselspieler und hat diese Rolle in den letzten Jahren sehr gut angenommen.“