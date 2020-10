Lesedauer: ca. 2 Minuten

Endlich wieder Eiszeit – der Herforder Eishockey Verein ist mit einem Geister-Testspiel vor leeren Zuschauerrängen beim DEL2-Ligisten und Kooperationspartner Kassel Huskies in die heiße Phase der Saisonvorbereitung gestartet.

Dabei war das Team von Chefcoach Jeff Job nach nur drei gemeinsamen Trainingszeiten chancenlos und verlor die Begegnung mit 1:11 (0:5/0:4/1:2), wusste sich aber im Laufe der Partie zu steigern. Der HEV spielte in Kassel ohne Björn Bombis, Kevin Rempel, Nils Bohle und Kris Gehring, die Förderlizenzspieler Joey Luknowsky und Paul Kranz liefen für die Huskies auf. Dafür traten die Ostwestfalen mit vier Tryoutspielern an, die sich derzeit für den Oberligisten empfehlen wollen.

Den Ice Dragons gelang es zwar, die ersten Spielminuten noch einigermaßen offen zu gestalten, doch als Nationalspieler Moritz Müller in der 8. Minute den Torreigen für die Kassel Huskies eröffnete, zeigte sich in der Folge der Unterschied zwischen einem DEL2-Team und einem Neuling in der Oberliga Nord. Nur rund 40 Sekunden nach dem Führungstreffer erhöhte Michael Burns mit einer starken Einzelleistung auf 2:0, dem Brett Cameron auf Vorlage von Paul Kranz das 3:0 folgen ließ (11.). Kassel setzte weiter nach und schnürte die Ostwestfalen weiterhin im eigenen Verteidigungsdrittel förmlich ein. Joey Luknowsky, per Förderlizenz in der anstehenden Saison auch für den HEV spielberechtigt, erhöhte in der 12. Minute auf 4:0. In Unterzahl hatte Jan-Niklas Linnenbrügger dann in der 16. Minute bei einem Break die Gelegenheit zu verkürzen, verzog jedoch seinen Schuss, während Kassel im Gegenzug seine Chance durch Ryon Moser nutzte und Kieren Vogel im Tor der Ice Dragons ein fünftes Mal überwand.

Auch im zweiten Drittel blieb der Gastgeber aus der DEL2 dominant und ließ den Herfordern kaum die Möglichkeit, sich zu befreien. Bereits 90 Sekunden nach Beginn des Mittelabschnitts machte Corey Trivino das halbe Dutzend voll. Herford kassierte in den weiteren Spielminuten einige unnötigen Zeitstrafen, verteidigte jedoch gut in Unterzahl und überstand die Powerplay-Situationen der Nordhessen ohne weiteren Schaden. Bis zur 30. Minute hielten die Ice Dragons den Angriffen der Gastgeber stand, bevor Kassel innerhalb von 70 Sekunden die Treffer sieben (Ryan Olsen), acht (Lois Spitzner) und neun (Denis Shevyrin) erzielte und auf 9:0 wegzog. In den verbleibenden zehn Spielminuten des Drittels gelang es dem HEV, das Spiel ein wenig offener zu gestalten und sich vom Dauerdruck des Gegners ein wenig zu befreien.

Im Schlussabschnitt drängte der Gastgeber erneut auf ein schnelles Tor, was auch in der 42. Minute durch Corey Trivino gelang. Herford steckte jedoch nicht auf und fand ab jetzt besser in das Spiel. Mit zunehmender Spielzeit befreiten sich die Ice Dragons und suchten ihrerseits vermehrt den Weg in die Offensive. In der 51. Minute wurden die Bemühungen belohnt und Philipp Brinkmann erzielte den ersten Treffer der neuen Saison und verkürzte auf 1:10. Den Schlusspunkt setzte erneut der Gastgeber in Person von Brett Cameron, der rund drei Minuten vor Schluss zum 11:1-Endstand einnetzte.

Für Jeff Job geht es nun in den kommenden Tagen darum, die einzelnen Reihen weiter einzuspielen und das Team auf den Oberligastart am 06. November vorzubereiten. Am Sonntag steht bereits das nächste Testspiel beim Süd-Oberligisten VER Selber Wölfe auf dem Programm, das mit Sicherheit weitere wichtige Erkenntnisse bringen wird.

Tore:

1:0 Moritz Müller (Oliver Granz, Brett Cameron) 07:22 EQ

2:0 Michael Burns (Oliver Granz) 08:00 EQ

3:0 Brett Cameron (Paul Kranz) 10:53 EQ

4:0 Joey Luknowsky (Ryan Olsen, Stephan Tramm) 11:46 EQ

5:0 Ryon Moser (Eric Valentin, Dinger Derek) 16:16 EQ

6:0 Corey Trivino (Lois Spitzner, Brett Cameron)21:29 EQ

7:0 Ryan Olsen (Corey Trivino, Dinger Derek) 29:51 EQ

8:0 Lois Spitzner (Brett Cameron, Oliver Granz) 30:42 EQ

9:0 Denis Shevyrin (Lois Spitzner, Paul Kranz) 30:59

10:0 Corey Trivino 41:25 EQ

10:1 Philipp Brinkmann (Jörn Weikamp, Tim Lucca Krüger) 50:23 EQ

11:1 Brett Cameron (Moritz Müller, Marco Müller) 56:40 EQ

Strafen:

Kassel 10 Minuten – Herford 14 Minuten