​Die Serie bleibt erhalten. Der Herner EV blieb auch im vierten Spiel der Oberliga Nord ungeschlagen und somit auf dem Sonnenplatz der Liga.

Dahinter stehen die Indians, die sich allerdings gegen Hamm ziemlich strecken mussten, um die drei Punkte einzuheimsen. Auf Platz drei die Leipziger, die auch gegen Essen eine exzellente Defensiv-Leistung zeigten. Hinter Leipzig folgt Halle, das sich den Erfurtern erwehren musste. Auf den Rängen fünf und sechs die beiden Liga-Topfavoriten aus Tilburg und Mellendorf. Beide zeigten sich auswärts souverän und werden sicherlich in der nächsten Woche noch höher steigen. Wie gut Herford in Form ist, bekamen die Krefelder zu spüren. Auch Herford hat Ambitionen. Hamm verpasste knapp mindestens einen Punkt, kann aber auf dem gezeigten aufbauen. Die Plätze neun bis 14 werden nacheinander von den Crocodiles Hamburg, Black Dragons Erfurt, EG Diez-Limburg, Krefelder EV U23, Moskitos Essen und Rostock Piranhas bevölkert, die am Freitag alle ihr Spiel verloren. Spannend wird es am kommenden Sonntag. Dann stehen die beiden Topspiele zwischen den Scorpions und Halle sowie Herne und Leipzig an. Bei beiden treffen offensivstarke Vertretungen auf defensivstarke. Hier ist Spannung geboten.

Hannover Indians – Hammer Eisbären 6:5 (2:2, 2:2, 2:1)

Indians: Kyle Gibbons (1), Niko Selivanov (1), Joe-Richard Kiss (2), Parker Bowles (2); Hamm: Michel Maaßen (2), Kevin Trapp (1), Thomas Lichnovsky (1), Christopher Schutz (1).

Strafen: Indians: 4, Hamm: 10. Zuschauer: 2.127

Rostock Piranhas – Herner EV Miners 3:6 (2:4, 1:1, 0:1)

Rostock: Gianluca Balla (1), August von Ungern-Sternberg (1), Tom Pauker (1); Herne: Robert Peleikis (1), Richard Mueller (1), Kevin Orendorz (2), Dennis Swinnen (2).

Strafen: Rostock: 8, Herne: 2. Zuschauer: 898

EG Diez-Limburg – Tilburg Trappers 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Diez-Limburg: -; Tilburg: Diego Hofland (2), Tijn Jacobs (1), Ninho Hessels (1), Brett Bulmer (2).

Strafen: Diez-Limburg: 10, Tilburg: 4. Zuschauer: 142

Crocodiles Hamburg – Hannover Scorpions 3:5 (1:1, 2:4, 0:0)

Crocodiles: Maximilian Schaludek (1), Adam Domogalla (1), Thomas Zuravlev (1); Scorpions: Tyler Gron (1), Christoph Kabitzky (3), Mario Valery Trabucco (1).

Strafen: Crocodiles: 4, Scorpions: 6. Zuschauer: 748

Saale Bulls Halle – Black Dragons Erfurt 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

Halle: Erik Hoffmann (1), Roman Pfennings (1), Philipp Halbauer (1), Tim May (1); Erfurt: Maurice Keil (1), Arnoldas Bosas (1), Andre Gerartz (1).

Strafen: Halle: 4, Erfurt: 4

Zuschauer: 885

Icefighters Leipzig – Moskitos Essen 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Leipzig: Joonas Riekkinen (1), Ian Farrell (1), Essen: -

Strafen: Leipzig: 6, Essen: 8; Zuschauer: 1.111

Herforder EV – Krefelder EV U23 8:0 (5:0, 2:0, 1:0)

Herford: Rustams Begovs (1), Björn Bombis (1), Christoph Koziol (1), Ralf Rinke (3), Elvijs Biezais (1), Quirin Stocker (1); Krefeld: -

Strafen: Herford: 4, Krefeld: 4. Zuschauer: 549