​Der Herner EV hat einen weiteren Akteur mit DEL2-Erfahrung verpflichtet. Stéphane Döring, der in der letzten Saison für die Rostock Piranhas auf Torejagd ging, wechselt an den Gysenberg.

Der 24-jährige wurde im Nachwuchs des EV Landshut ausgebildet und wechselte 2017 für zwei Jahre in die USA, wo er in der Junioren-Liga WSHL für Springfield Express und die Oklahoma City Jr. Blazers zum Leistungsträger avancierte. Sein erstes Seniorenjahr verbrachte er beim Deggendorfer SC, ehe „Steph“ für zwei Spielzeiten bei den Lausitzer Füchsen in der DEL2 anheuerte.



Im letzten Spieljahr wechselte er an die Ostsee und kam für die Rostock Piranhas in der Oberliga Nord auf 36 Scorerpunkte (13 Tore, 23 Assists) in 55 Partien. Der Herner EV soll für ihn nun die nächste Stufe in seiner Entwicklung einnehmen. „Mein bisheriger Eindruck vom HEV und der Organisation der Miners ist äußerst positiv. Der Verein zeigt eine starke Professionalität in Bezug auf Fitness, Planung und Ehrlichkeit. Die Organisation des HEV ist gut strukturiert und sorgt für eine solide Grundlage, um erfolgreich zu sein“, freut sich der in Ludwigshafen am Rhein geborene Stürmer auf seine Zeit am Herner Gysenberg.

Sein neuer Coach Tobias Stolikowski stellte frühzeitig Kontakt zu Stéphane Döring her und konnte ihn schnell von den Miners überzeugen. „Er ist ein schneller und wendiger Spieler, der im Angriff flexibel einsetzbar ist. Zudem ist er kampfstark, zeigt immer sehr viel Einsatz und wird für uns definitiv eine Verstärkung sein“, ist sich der HEV-Trainer sicher.