Dritter Mieszkowski am Gysenberg

Herner EV verpflichtet Mike Mieszkowski

17.09.2025, 16:37 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Der Herner EV wird noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. Mike Mieszkowski wechselt von den Rostock Piranhas an den Gysenberg und wird in Herne mit der Rückennummer 66 auflaufen.

Der 32-Jährige bringt viel DEL- und DEL2-Erfahrung mit: Mike Mieszkowski – Bruder von Darren Mieszkowski und Sohn von Abwehrhüne Tomasz Mieszkowski, die beide ebenfalls schon einmal für Herne gespielt haben – absolvierte bereits 142 Partien in der höchsten deutschen Spielklasse (DEL). Auch 162 Hauptrundenspiele in der DEL2, in denen er 67 Scorerpunkte erzielen konnte, weist der Linksschütze in seiner Vita auf. Er spielte unter anderem für die Krefeld Pinguine und die Nürnberg Ice Tigers in der DEL sowie für die Lausitzer Füchse, den ESV Kaufbeuren, die Löwen Frankfurt und die Bayreuth Tigers in der DEL2.

Mit 51 Toren und 65 Vorlagen in 118 Partien überzeugte der Flügelstürmer auch in der Oberliga und stellte in mehreren Spielzeiten sein Können unter Beweis. „Big Mike“, wie der 197 cm große Stürmer auch genannt wird, wird den HEV sowohl mit seinem Scoring als auch im Körperspiel verstärken. Seinen Spielstil kann man gut mit dem Begriff Power-Forward beschreiben. „Mike ist ein großer und wuchtiger Spieler mit einem gewissen Scoringtouch. Ich bin froh, dass wir ihn verpflichten konnten. Er ist ein super Typ und hat sowohl auf als auch neben dem Eis eine starke Präsenz“, freut sich Björn Muthmann über den Transfer von Mieszkowski, an dem auch weitere Vereine interessiert waren.

Aufgrund einer Verletzung verpasste Mike Mieszkowski die gesamte Saison 2024/25. Diese Verletzung ist jedoch vollständig auskuriert und der Angreifer ist motiviert, erneut in der Oberliga anzugreifen. Mit Raik Rennert trifft er ebenfalls auf einen ehemaligen Teamkameraden. Die beiden spielten bereits in Rostock zusammen.