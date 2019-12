Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Das abgelaufene Wochenende war für den Herner EV sehr erfolgreich. Zuerst der 4:1-Auswärtssieg in Leipzig in der „Herner Festung“ Kohlrabizirkus, in der die Grün-Weiß-Roten bisher viermal gewinnen konnten. Dann der sehr überzeugende Heimsieg gegen die Tilburg Trappers, die sich nicht erinnern konnten in den letzten fünf Jahren schon einmal mit fünf Toren Unterschied verloren zu haben.

Eine bessere Einstimmung auf die Weihnachtsfeiertage kann es also nicht geben. Viel Zeit zum Feiern und Verschnaufen gibt es allerdings für den HEV nicht, das familiäre Singen unter dem heimatlichen Tannenbaum geht am 2. Feiertag nahtlos in das gemeinschaftliche Singen in der Herner Hannibal-Arena über, denn dann kommen die Duisburger Füchse (Donnerstag, 26. Dezember, 18.30 Uhr). Ein besseren Weihnachtsabschluss kann es sicherlich nicht geben.

„Wir haben am Wochenende sowohl in Leipzig als auch zu Hause gegen Tilburg nahezu perfekt in unserem System gespielt. Taktische Disziplin sowie Ruhe und Geduld sind der Schlüssel zum Erfolg. Da hat man dann als Trainer wenig auszusetzen. Wenn wir so konzentriert spielen, dann können wir jeden Gegner schlagen“, stellt Trainer Danny Albrecht seiner Mannschaft ein großes Kompliment für das letzte Wochenende aus. „Wir wollen diesen Schwung und dieses gute Gefühl natürlich mitnehmen in das Spiel am 2. Feiertag gegen Duisburg. Gegen die Füchse haben wir zudem noch etwas gut zu machen“, meint der HEV-Coach, nachdem das Spiel an der Wedau mit 2:9 verloren gegangen war. „Die Mannschaft weiß, dass das, was da Anfang November diesen Jahres war, so gar nicht den eigenen Ansprüchen entsprach.“ Personell wird der Herner EV mit identischer Besetzung wie am Sonntag in das Spiel gegen die Füchse gehen, lediglich Verteidiger Thomas Ziolkowski fällt weiterhin verletzungsbedingt aus.

Die Füchse Duisburg zeigen in dieser Saison sehr unterschiedliche Gesichter. Fünf Niederlagen zum Saisonauftakt, dann acht Siege in Folge, aus den letzten neun Spielen lediglich sieben Punkte – so liest sich der bisherige Verlauf der aktuellen Spielzeit. Zuletzt gab es einen knappen 4:3-Heimerfolg gegen Essen, um den am Ende noch etwas gezittert werden musste. Kyle Gibbons (kam aus Bad Nauheim) machte am Wochenende seine ersten beiden Spiele für die Füchse, er ersetzt den nach Selb abgewanderten Pavel Pisarik. Während die Gesamtbilanz des HEV seit 2015 gegen Duisburg bei sieben Siegen und neun Niederlagen negativ ist, gab es aber am Gysenberg zuletzt sechs Siege in Folge. Diesen positiven Trend wollen die Grün-Weiß-Roten am 2. Weihnachtstag fortsetzen.

Nach Weihnachten geht es ohne Pause weiter. Am Samstag, 28. Dezember, steht ab 19 Uhr das Auswärtsspiel bei den Saale Bulls Halle auf dem Spielplan, dann ist lautstarke Unterstützung der Herner Fans gewährleistet, denn es gibt wieder einen Sonderzug. Noch im alten Jahr folgt das letzte Heimspiel des Jahres 2019 am Gysenberg. Am Montag, 30. Dezember, geben um 20 Uhr die Hannover Indians ihre Visitenkarte in der Hannibal-Arena ab.