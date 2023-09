Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es war ein Start nach Maß. Im offiziellen Eröffnungsspiel der Oberliga Nord, das vor 1.622 Zuschauern in der Herner Hannibal-Arena zwischen dem Herner EV und den Hammer Eisbären ausgeführt wurde, gab es das perfekte Ergebnis. Perfekt, weil es zwar einen Tabellenführer gab, aber dafür keinen sofortigen Tabellenletzten. Dies wird sich natürlich morgen ändern, wenn die restlichen zehn Teams ins Geschehen eingreifen.

Herner EV Miners – Hammer Eisbären 5:4 (2:3, 1:0, 1:1, 1:0) n.V.



Das Spiel begann, wie es sich die Herner wohl erhofft hatten. Zweiter Angriff und Treffer. Michel Ackers hieß der erste Torschütze der noch jungen Saison und des HEV. Aber Hamm schlug zurück. Innerhalb von nur 84 Sekunden klingelte es dreimal im Kasten von HEV-Keeper Becker. Danach wurde das Spiel härter, das Schiedsrichter-Duo Todam/Perlitz hatte einiges zu tun, sprach innerhalb von nur vier Minuten sechs kleine Strafen aus. Eine wurde zu einem Tor genutzt. Nils Liesegang verkürzte für den HEV auf 2:3. Auch das dritte Tor der Herner fiel in Überzahl durch Dalecky. Daraufhin wurde die Begegnung hitzig. Hüfner (Herne) und Lichnovsky (Hamm) bekamen sich in die Haare und mussten für fünf Minuten in die Kühlbox. Auch danach blieb es auf dem Eis heiß, Tore fielen nicht. Das wurde gleich zu Beginn des dritten Drittels nachgeholt, als erst Balla Hamm wieder in Führung brachte und im Gegenzug Hernes Spieler des Abends, Nils Liesegang erneut den Ausgleich schaffte. Es ging in die Overtime und da sorgte Hernes Neuzugang Colin Jacobs bereits nach 65 Sekunden für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

Tore: 1:0 (01:08) Michel Ackers (Jacobs, Liesegang), 1:1 (03:22) Lennart Nieleck (Lichnovsky, Gollenbeck), 1:2 (04:31) Gianluca Balla (Israel, Schaaf), 1:3 (04:46) Ben Evanish (Gescheimer, Balla), 2:3 (08:58) Nils Liesegang (Jacobs, Nedved), 3:3 (27:27) Jan Dalecky (Nedved, Rajala 5-4), 3:4 (40:51) Gianluca Balla (Israel, Evanish), 4:4 (41:41) Nils Liesegang (Krüger), 5:4 (61:05) Colin Jacobs (Liesegang, Ackers)