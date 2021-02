Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Da glaubt man, dass man die Coronakrise im Spielplan einigermaßen im Griff hat, und dann schlägt das Wetter zu. Starke Schneefälle – und schon ging fast nichts in der Oberliga Nord.

Drei Spiele (Leipzig – Diez-Limburg, Krefeld – Herford und Hannover Indians – Erfurt) mussten ausfallen, füllen den eh schon vollen Nachholkalender, wenn dies überhaupt noch möglich ist. In den verbleibenden zwei Partien setzte sich Herne überraschend klar gegen Tilburg durch und Rostock gewann mit einer Schippe Glück in letzter Sekunde in Hamm, überholte in der Tabelle wieder Herford. An der Spitze werden sich die Hannover Scorpions gefreut haben, denn nun ist der Vorsprung auf die quotientengleichen Tilburger und Hallenser auf 0,45 Punkte gestiegen.

Herner EV – Tilburg Trappers 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Mit einer ausgezeichneten taktischen Leistung bezwangen die Herner den Titelverteidiger. Ausschlaggebend war, dass sie die Niederländer nicht so richtig in Spiel kommen ließen und das Keeper Jonas Neffin einen wirklich starken Tag hatte und am Ende eine Fangquote von 97 Prozent aufweisen konnte. Nach dem ersten torlosen Drittel brachte Marcus Marsall (28.) den HEV in Führung. In der 37. Minute gab es eine Überraschung, denn den normalerweise geschickten Trappers unterlief in Überzahl ein Abspielfehler, den Richard Mueller mit einem Shorthander zum 2:0 ausnutzen konnte. Als Maik Klingsporn in der 49. Minute auf 3:0 erhöhte, war das Spiel für die Trappers gelaufen, denen lediglich noch das Ehrentor gelang, für das sich Max Hermens in der 55. Minute verantwortlich zeigte.

Hammer Eisbären – Rostock Piranhas 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)

Eine äußerst unglückliche Niederlage kassierten die Eisbären, nachdem sie zuletzt durch stark aufgetreten waren. Allerdings trafen sie auf einen Gegner, der sich vorgenommen hatte, taktisch diszipliniert zu agieren und vor allem dem eigenen Torhüter, in diesem Fall Nils Velm, viel Arbeit abzunehmen. Am Ende zählten die Statistiker ganze 35 Torschüsse, davon nur 14 für die Eisbären. Den Torreigen eröffnete, so wie so häufig in dieser Saison, Rostocks Kanadier Matthew Pistilli (5.). Die wenig geschockten Eisbären schlugen nach einer kurzen Erholungsphase zurück. Tobias Schwab (11.) und Igor Furda (16.) machten aus dem 0:1 ein 2:1. Das gleiche gelang den Gästen im zweiten Drittel. Christian Bauhof (25.) und John Dunbar (28.) trafen zum 3:2 für die Piranhas. Einer der treffsichersten Eisbären-Stürmer, Gianluca Balla, glich in der 37. Minute zum 3:3 aus. Zwar mussten die Schiedsrichter im dritten Drittel sechs Zeitstrafen und eine Disziplinarstrafe (für Pascal Kröber/Hamm) aussprechen, aber es blieb beim 3:3. Als alle sich schon auf die Verlängerung einrichteten, passierte das Malheur für die Gastgeber. In Überzahl, Hamms Weißleder saß auf der Strafbank, gelang Rostocks Lukas Koziol nach Zuspiel von Morgan der Siegtreffer zum 4:3.