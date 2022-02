Lesedauer: ca. 3 Minuten

​Auch dieser Freitag in der Oberliga Nord wurde wieder von der Pandemie geprägt. Lediglich drei Spiele fanden statt und nur eines ging klar aus. Die Hannover Scorpions besiegten die Krefelder überdeutlich und näherten sich wieder etwas den spielfreien Hallensern.

Der Tabellendritte Tilburg Trappers wurde bei seiner Verfolgungsjagd von kämpferischen Hammer Eisbären gestoppt, konnte nur zwei statt an der anvisierten drei Punkte holen. Einen Rückschlag mussten die Hannover Indians im Kampf um Platz vier hinnehmen. Der Herner EV, der zum dritten Mal innerhalb einer Woche in den Norden fahren musste, gewann zum zweiten Mal in dieser Saison am Pferdeturm nach Verlängerung, holte in der Woche bei drei Auswärtsspielen nicht erwartete fünf von möglichen neun Zählern.

EC Hannover Indians – Herner EV Miners 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:1) n.V.

Das Spitzenspiel der Oberliga Nord war eines, aber es war nicht zuschauerfreundlich. Beide Teams spielten taktisch, neutralisierten sich über lange Zeit, das ganze garniert mit etlichen Fehlpässen und Torhütern, die permanent die Fehler ihrer Vorderleute ausgleichen mussten. Im ersten Drittel gab es für die 500 Zuschauer, die für ein ausverkauftes Haus gesorgt hatten, Eishockey verkehrt. Die Indians machten das Spiel, hätten fünf Tore machen müssen und lagen mit 1:2 zurück. Im zweiten Drittel kam Hannover zurück, traf verdient zum 2:2, konnte aber nicht mehr so überlegen wie im ersten Drittel agieren. In den letzten zwanzig Minuten zeigte sich Herne leicht überlegen, die Indians konnten sich nur über Konter definieren, brachten aber Hernes Keeper Linda nicht wirklich in Bedrängnis. Ganz anders die Herner, die Indians-Keeper Jan Dalgic warm hielten, diesen aber auch nicht überwinden konnten. In der ausgeglichenen Verlängerung setzte sich Herne schließlich etwas glücklich durch.

Tore: 1:0 (06:46) Parker Bowles (Turnwald, Pohanka 5-4), 1:1 (09:18) Dennis Swinnen (Liesegang, Elten), 1:2 (16:29) Dennis Swinnen (Liesegang, Wilenius), 2:2 (28:19) Kyle Gibbons (Joe Kiss, Christmann), 2:3 (62:04) Tomi Wilenius (Liesegang, Swinnen)

Hannover Scorpions – Krefelder EV U23 13:1 (4:0, 4:0, 5:1)

Eine eindeutige Angelegenheit für den Favoriten. Spieler des Tages im Scheibenschießen gegen den Tabellenvorletzten war Victor Knaub, dem drei Tore und zwei Assist gelangen. Mit vier Punkten in bester Spiellaune Tyler Gron, Brad Ross und Mike Hammond. Bei Krefeld, das unter der Woche noch gegen die Indians brillieren konnte, zeigte kein Spieler Oberligaformat.

Tore: 1:0 (06:39) Mike Hammond (Gron, Ross), 2:0 (07:36) Thomas Supis (Knaub, Valery Trabucco), 3:0 (16:30) Thomas Reichel (Knaub, Pietsch), 4:0 (19:06) Tyler Gron (Ross, Valery Trabucco 5-4), 5:0 (28:42)Mike Hammond (Ross), 6:0 (30:14) Victor Knaub (Trattner, Reiß), 7:0 (31:08) Julian Airich (Reiß, Supis), 8:0 (33:34) Thomas Supis (Gron, Hammond), 9:0 (40:12) Patrick Klöpper (Just, Reiß), 10:0 (44:43) Tyler Gron (Ross, Hammond), 10:1 (45:15) Maciel Rutkowski (Pfeifer, Mahkovec), 11:1 (49:14) Victor Knaub (Heinrich 4-5), 12:1 (53:07) Victor Knaub (Reichel, Trattner), 13:1 (58:07) Patrick Klöpper (Thomson, Airich)

Tilburg Trappers – Hammer Eisbären 4:3 (0:0, 1:0, 2:3, 1:0) n.V.

Bei einem Schussverhältnis von 63:19 fällt die Frage nach dem Spieler des Tages nicht schwer. Hamms Keeper Daniel Filimonow konnte sich trotz vier Gegentore mit 93,7 Prozent Fangquote profilieren. Bei den Trappers, bei denen Giovanni Vogelaar elf Torschüsse versuchte und nur ein Tor erzielte, glänzten Reno de Hondt mit drei Punkten und Diego Hofland. Bei Hamm glänzten neben Filimonow noch Jesse Roach, Michel Maaßen, Thomas Lichnovsky und das gesamte Team, das sich nie aufgab und mit dem 3:3 Ausgleich wenige Sekunden vor Schluss mit einem Sonderpunkt belohnte.

Tore: 1:0 (23:51) Bartek Bison (Sars), 2:0 (40:17) Diego Hofland (de Hondt 5-4), 2:1 (44:07) Marcus Gretz (Roach, Brothers), 2:2 (51:21) Thomas Lichnovsky (Otte), 3:2 (54:47) Giovanni Vogelaar (Bulmer, de Hondt), 3:3 (59:33) Michael Spacek (Roach, Maaßen), 4:3 (63:29) Reno de Hondt (Hofland, Muller)

Tilburg Trappers – Rostock Piranhas verschoben

Moskitos Essen – Saale Bulls Halle verschoben

Hannover Indians – Diez-Limburg verschoben

Herner EV – Black Dragons Erfurt verschoben

Icefighters Leipzig – Crocodiles Hamburg verschoben

Spielhinweis für Sonntag:

Saale Bulls Halle – Icefighters Leipzig verschoben

Diez-Limburg – Herner EV verschoben

Moskitos Essen – Herforder EV verschoben

Hannover Indians – Icefighters Leipzig verschoben

Rostock Piranhas – Hammer Eisbären verschoben

Stattfinden werden die Partien:

Krefelder EV U23 – Tilburg Trappers

Hammer Eisbären – Herner EV Miners