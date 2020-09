Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Herforder Ice Dragons und die Kassel Huskies sind ab sofort Kooperationspartner. Der Neu-Oberligist aus Ostwestfalen arbeitet in der kommenden Eishockeysaison mit den Nordhessen aus der DEL2 zusammen.

Die letzten Aufeinandertreffen mit den Huskies liegen bereits einige Jahre zurück und während der Weg der Herforder zunächst in den Landesverband NRW zurück führte, stieg der Traditionsverein aus Kassel 2014 in die DEL2 auf, in der man zuletzt den zweiten Platz der Hauptrunde belegte.

Die Förderung junger Spieler ist die Zielsetzung der zukünftigen Partnerschaft, mit deren Hilfe Talente auf dem Weg in das Profigeschäft unterstützt werden. So werden Spieler der Herforder Ice Dragons die Gelegenheit haben, sich für die Kassel Huskies zu empfehlen und gleichzeitig können junge Spieler der Nordhessen bei den Ostwestfalen Spielpraxis und Erfahrung in der Oberliga sammeln.

Spieler aus Herford erhalten in der anstehenden Saison die Chance, bei den Kassel Huskies zu trainieren und sich so für höhere Aufgaben zu empfehlen. Die Nachwuchstalente Paul Kranz und Joey Luknowsky werden von den Huskies mit einer Förderlizenz für den Herforder Oberligisten ausgestattet.

Sven Johannhardt, Sportlicher Leiter der Herforder Ice Dragons: „Wir sind froh, mit den Kassel Huskies ein starkes und namhaftes DEL2-Team als Partner gewonnen zu haben. Das professionelle Umfeld, aber auch die große Tradition, sorgen dafür, dass Kassel für uns eine Art Vorbild ist. Junge Spieler haben die Gelegenheit, sich bei uns zu entwickeln, sich aber auch bereits für höhere Aufgaben zu empfehlen und sich Stück für Stück an die DEL2 heranzuarbeiten. Wir versuchen nun schnell eine Symbiose zwischen beiden Standorten zu schaffen und wünschen den Huskies eine erfolgreiche Saison.“

Manuel Klinge, Sportdirektor der Kassel Huskies: „Mit Herford haben wie einen Oberliga-Club gefunden, wo wir bestens unsere jungen Spieler aufbauen und entwickeln können. Die Ice Dragons haben ein super Umfeld, einen guten Trainer und verfolgen ähnliche sportliche Ansätze wie wir. Gleichzeitig können die Herforder Spieler auch bei uns Erfahrungen sammeln. Es ist eine positive Kooperation für beide Seiten. Und natürlich wünschen wir dem HEV für die kommende Saison viel Erfolg.“