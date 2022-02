Lesedauer: ca. 1 Minute

​Volles Programm – der Herforder EV bestreitet in der Oberliga Nord sein nächstes „Back-to-Back“-Duell. Innerhalb von 24 Stunden geht es zwei Mal gegen die Crocodiles Hamburg, die aktuell den siebten Tabellenplatz belegen.

Zum ersten Duell treffen sich beide Mannschaften dabei in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ in Herford. Ab 20 Uhr wird der HEV versuchen, den favorisierten Gästen viel Kampfgeist entgegenzubringen. Die Crocodiles präsentierten sich zuletzt in guter Form und sind mitten im Kampf um die Play-off-Plätze. Am vergangenen Sonntag unterlag Hamburg in einer äußerst spannenden Begegnung daheim gegen Tilburg erst mit 2:3 nach Verlängerung. Dass viel Qualität im Spielerkader der Krokodile vorhanden ist, mussten die Ice Dragons in dieser Saison bei zwei deutlichen Niederlagen bereits anerkennen.



Nachdem die Sonntagsbegegnung der Herforder aufgrund von Coronafällen auf Seiten der Erfurter Gegner ausfiel, hofft das Trainerteam um Chefcoach Michael Bielefeld, dass die zuletzt arg gebeutelten Eisdrachen ein wenig Regeneration fanden und mit neuer Energie die Spiele gegen Hamburg angehen werden.

Die Partie findet unter 2G-Bedingungen (2G+ im Drachenclub) statt, insgesamt sind 650 Zuschauer zugelassen. Das Rückspiel findet bereits am Mittwoch um 19.30 Uhr im Eisland Farmsen in Hamburg statt.