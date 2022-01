Lesedauer: ca. 1 Minute

​Fanrückkehr – der Herforder EV spielt in Oberliga Nord im Freitagsspiel gegen die Saale Bulls Halle. Dabei dürfen ab 20.30 Uhr in der Eishalle „Im Kleinen Felde“ auch wieder bis zu 650 Fans gegen den Tabellenführer dabei sein.

Nachdem ausgerechnet die stetig gut besuchten Spiele in der Weihnachts- und Neujahrszeit unter Ausschluss von Zuschauern durchgeführt werden mussten, hofft man bei den Ice Dragons darauf, dass die ostwestfälischen Eishockeyfans nun reichlich Nachholbedarf haben und die unermüdliche Arbeit des Vorstandes und der zahlreichen Ehrenamtlichen mit ihrem Besuch belohnen.



Unterstützung hat die Mannschaft von Chefcoach Michael Bielefeld gegen die starken Hallenser mit Sicherheit nötig. Nachdem aufgrund eines nicht spielfähigen Kaders das Nachholspiel in Halle am Dienstag noch verschoben wurde, kehren Stück für Stück einige Akteure von Verletzungen und Erkrankungen zurück, womit die Personaldecke nun ein Duell mit den Saale Bulls zulässt.

In die Oberliga Nord ist in dieser Woche noch einmal sehr viel Bewegung in einige Teams gekommen. An vielen Standorten rüstet man sich für den Schlussspurt der Hauptrunde und die anstehenden Auf- und Abstiegsrunden. So verpflichteten die Hammer Eisbären den Kanadier Kyle Brothers vom Ligakonkurrenten EG Diez-Limburg, die wiederum mit Kevin Loppatto (USA) und Jordan King (CAN) zwei neue Spieler auf den Kontingentstellen präsentierten.

Den bislang spektakulärsten Neuzugang vermeldeten jedoch die Saale Bulls Halle. Mit Sören Sturm kommt der punktbeste Verteidiger der DEL2-Geschichte aus Kaufbeuren und bringt neben seiner Erfahrung aus der DEL2 auch reichlich Spielpraxis aus der höchsten deutschen Spielklasse mit an die Saale.

So dürfte die Aufgabe für die Herforder noch ein wenig schwieriger geworden sein und es wird wieder eine konzentrierte und disziplinierte Leistung erforderlich sein, wenn man gegen das Topteam der Oberliga Nord bestehen möchte.

Das Spiel gegen Halle findet unter 2G-Bedingungen statt, lediglich im Drachenclub gelten die 2G+-Regeln. 650 Zuschauer sind zugelassen.