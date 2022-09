Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Den guten Start bestätigen – der Herforder EV blickt auf einen guten Saisonstart in der Oberliga Nord zurück. Mit fünf Punkten aus drei Spielen darf das erste Wochenende mit einem 3er-Pack als erster Erfolg gewertet werden. Einem 1:2 in Tilburg folgte zunächst ein spannendes 6:4 zuhause gegen Rostock und am späten Dienstagabend ein dramatischer 4:3-Sieg bei den Moskitos Essen im Penaltyschiessen.

Mit Schwung geht es nun in das nächste Eishockeywochenende und erneut stehen gleich drei Spiele auf dem Plan.



Am Freitag sind die Ostwestfalen zu Gast in der „Kartoffelhalle“ zu Erfurt. Ab 20.00 Uhr kommt es dort zum nächsten Drachenduell zwischen den Black Dragons und den Herforder Ice Dragons. Bereits in der Vorbereitung gab es dieses Duell in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“, aus dem Herford mit 5:3 als Sieger hervorging. Nun geht es jedoch um Punkte und die Karten werden neu gemischt. Erfurt holte bislang erst einen Zähler in Rostock, verkaufte sich jedoch gegen beide Hannoveraner Teams sehr gut. Gegen die Indians gab es ein 0:3, bei den Scorpions verloren die schwarzen Drachen mit 3:5. Erfurt wird alles versuchen, um dieses Mal die Punkte in der heimischen Halle zu behalten und die rote Laterne schnell abzugeben.

Doch das Spiel in Erfurt hat auch für die Ostwestfalen eine besondere Chance parat. Nach dem guten Saisonstart besteht die Möglichkeit, mit einem Sieg am folgenden Sonntag den heimischen Zuschauern vor dem Feiertag am Montag ein noch größeres Highlight zu bieten, als es die Partie ohnehin schon darstellt. Je nach Ausgang der Freitagsbegegnungen kann die Begegnung gegen die Herne Miners ein echtes Spitzenspiel werden. Ab 18.00 Uhr ist in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ eine Mannschaft zu Gast, die bislang sehr positiv auf sich aufmerksam macht. Drei Siege in der regulären Spielzeit sorgen für ein blitzsauberes Punktekonto und so ist Herne neben den Hannover Scorpions mit 9 Zählern derzeit gemeinsam an der Tabellenspitze. Dabei hatte das Team vom Gysenberg ein äußerst schwieriges Programm. Nach einem 5:4 gegen den letztjährigen Oberliga Nord-Meister Saale Bulls Halle, folgte ein 6:4 bei den Hannover Indians und zuletzt ein 6:4 gegen Tilburg. Drei Siege gegen drei absolute Topteams. Mit Sicherheit werden die Miners unmittelbar vor dem Feiertag von einer großen Anzahl an Fans begleitet und in der Ferne unterstützt und so sind die ostwestfälischen Eishockeyzuschauer gefordert, um auch ihren Ice Dragons bestmöglich und lautstark den Rücken zu stärken, was sich die Mannschaft von Chefcoach Milan Vanek durch die bisherigen Auftritte mehr als verdient hätte.

Bereits am Dienstag kommt es zum nächsten Heimspiel der Herforder Kufencracks. Gegen die EG Diez-Limburg trifft man auf einen Dauerkonkurrenten der vergangenen Jahre und die Spiele gegen die Raketen versprechen immer spektakuläres Eishockey. Für dieses Duell haben sich die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins wieder eine besondere Aktion einfallen lassen. Beim Studententag haben alle Studenten und Schüler freien Eintritt. Eine gute Gelegenheit vor dem Semesterstart oder in den begonnenen Herbstferien live vor Ort dabei zu sein, um die Herforder Ice Dragons hautnah zu erleben.

Unwahrscheinlich ist am kommenden Wochenende der Einsatz von Jan-Niklas Linnenbrügger. Nach einem Check beim Gastspiel in Essen zog er sich Verletzungen im Kopf- und Nackenbereich (Gehirnerschütterung und Prellungen) zu, die komplett auskuriert werden müssen.