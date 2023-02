Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es war die letzte Chance für die Herforder, und sie nutzten sie. Zwar haben die Westfalen in der Oberliga Nord immer noch fünf Punkte Rückstand auf Erfurt und ein Spiel mehr absolviert, aber wie schnell ein Punktevorsprung schmelzen kann, haben während der Saison schon die Hamburger Crocodiles erfahren müssen und jetzt ausgerechnet auch der Gegner, die Herner Miners.

Diese hatten bis zuletzt nur wenige Punkte Rückstand auf Leipzig, aber noch drei Nachholspiele. Aber jetzt sind diese Nachholspiele fast aufgebraucht, gewonnen wurde nichts und der Rückstand auf die Leipziger ist auf vier Zähler angewachsen. Jetzt muss unbedingt gepunktet werden, will man den drohenden Pre-Play-offs noch ausweichen.



Herforder EV Ice Dragons – Herner EV Miners 6:4 (2:3, 0:0, 4:1)

Lediglich 332 Zuschauer wollten die Partie sehen und sie wurden, was die Spannung angeht, nicht enttäuscht. Im Duell der beiden HEVs starteten die heimischen Ice Dragons mit der Führung durch Müller, die Elten schnell ausglich. Auch die 2:1-Führung des wieder genesenen Rustams Begovs brachte den Herfordern keine Sicherheit. Die agilen Herner glichen nach einem Tor von Stelzmann aus und gingen sogar nach einem Treffer von Komov erstmals in Führung. Danach zogen sich die Stürmer beider Vertretungen zurück, die Verteidigungsreihen hatten das Sagen und so fiel für volle 29 Minuten kein Tor. Wie im ersten Drittel sollten ab der 45. Minute auch innerhalb einer Viertelstunde fünf Tore fallen. Mit einem Doppelschlag änderten Gerstung und Müller das Ergebnis in ein 4:3. Aber Herne gab nicht auf und glich durch Shmyr aus. Als die wenigen Fans sich schon auf eine Overtime einrichteten, traf Gerartz in Überzahl zur Herforder 5:4-Führung. Daraufhin nahm Hernes Trainer Tobias Stolikowski seinen Torhüter Finn Becker vom Eis und musste zusehen, wie die Herforder durch König mit einem Empty-Netter endgültig die drei Punkte einsackten.

Tore: 1:0 (04:10) Nicklas Müller (Garten, Pietschmann), 1:1 (08:54) Nils Elten (Liesegang, Seto), 2:1 (09:58) Rustams Begovs (Garten), 2:2 (10:07) Lars Stelzmann (Gottwald, Komov), 2:3 (15:31) Alexander Komov (Swinnen, Shmyr 5-4), 3:3 (44:13) Jonas Gerstung (König), 4:3 (45:42) Nicklas Müller (Begovs), 4:4 (48:07) Braylon Shmyr (Swinnen), 5:4 (57:41) Andre Gerartz (Garten, Begovs 5-4), 6:4 (59:21) Dennis König (Denoble)