Lesedauer: ca. 1 Minute

​Do-or-die-Spiel – der Herforder EV trifft im Pre-Play-off-Spiel der Oberliga Nord auf die Rostock Piranhas. Den Ostseestädtern ist es dabei gelungen, in einem Osterendspurt das Heimrecht an sich zu reißen.

Während Herford mit 3:6 beim Herner EV unterlag, besiegten die Piranhas zunächst die Hammer Eisbären mit 4:2 und gewannen mit einer sehr starken Leistung auch das letzte Hauptrundenspiel bei den TecArt Black Dragons Erfurt mit 2:1, womit sie in der Tabelle noch knapp an den Ice Dragons vorbeizogen. Nachdem sich am Samstag auch die EG Diez-Limburg aufgrund von bestätigten Corona-Infektionen innerhalb der Mannschaft vorzeitig aus der Saison verabschiedeten, standen die Ostwestfalen bereits frühzeitig als Teilnehmer an den Pre-Play-offs fest.

Ein einziges Duell entscheidet in dieser Saison, welche Teams sich neben den Top 6 der Liga für das Play-off-Viertelfinale qualifizieren und so heißt es für die Kontrahenten der Pre-Play-offs „siegen oder fliegen“. Wie schon in der vergangenen Woche, wird die Begegnung zwischen den Piranhas und den Ice Dragons in der „q-beyond-Arena“ Hamburg ausgetragen. Kurz vor Ende der Hauptrunde war der Umzug der Rostocker notwendig geworden, da die eigene Heimspielstätte aufgrund eines Defektes kurzfristig geschlossen wurde.

Für die Herforder ist das Spiel in Hamburg vielleicht ein gutes Omen, denn an gleicher Stelle überzeugte die Mannschaft von Chefcoach Jeff Job beim 6:3-Auswärtserfolg über die Piranhas. Genau an diesen Auftritt möchte der HEV anknüpfen und die Chance auf den Einzug in das Play-off-Viertelfinale nutzen.

Das Pre-Play-off-Spiel zwischen Rostock und Herford beginnt am Mittwochabend um 20 Uhr und wird live auf Sprade TV übertragen.