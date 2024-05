Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herforder EV gibt die nächste Personalie für die Spielzeit 2024/25 bekannt. Der Kanadier Brett Humberstone wird zukünftig das Trikot der Ice Dragons tragen und die Verteidigung der Ostwestfalen verstärken.

„Brett ist ein sehr energetischer Spieler und arbeitet viel für sein Team. In seiner Unimannschaft hat er Überzahl und Unterzahl gespielt und kann das auf mehreren Positionen. Er verfügt über viel Übersicht, spielt auch hart, wenn er hart spielen muss und tut alles für seine Mannschaft“, beschreibt Chefcoach Henry Thom den HEV-Neuzugang.



Der 24-jährige Defensivmann wurde mit der University of Wisconsin-Stevens Point in den vergangenen beiden Jahren Champion der NCAA III und stand in der gerade abgelaufenen Saison zudem im All-Conference Team. Außerdem erreichte Brett Humberstone mit den Huntsville Havoc das PlayOff-Finale in der Southern Professional Hockey League. Insgesamt absolvierte der Verteidiger in der abgelaufenen Saison 43 Spiele, in denen er selbst sieben Tore und 15 Vorlagen beisteuerte.