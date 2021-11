Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 18-jährige Marek Krocker wird ab sofort das Oberligateam des Herforder EV verstärken. Der Deutsch-Tscheche weilte zuletzt zum Tryout-Training bei den Ice Dragons und wurde nun verpflichtet.

„Marek ist ein junger und hungriger Perspektivspieler, den wir zukünftig in Herford weiterentwickeln wollen und uns mit Sicherheit auch helfen wird. Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen und wir freuen uns, ihn nun bei uns im Kader zu haben“, gab der Sportliche Leiter Sven Johannhardt bekannt.

Marek Krocker durchlief in den vergangenen Jahren beim HC Litvinov die U16- bis U20-Stationen, ist Jahrgang 2003 und erhält in Herford seinen ersten Profivertrag. Bereits am morgigen Sonntag soll der Herforder Neuzugang, der sich aktuell noch in Tschechien befindet, beim Auswärtsspiel in Leipzig sein Debüt im HEV-Trikot geben.