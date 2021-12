Lesedauer: ca. 1 Minute

​In dieser Woche trifft der Herforder EV in der Oberliga Nord auf seine direkten Tabellennachbarn. Als Tabellenachter spielt der HEV am Freitag auswärts in Herne, welcher den siebten Rang belegt. Zwei Tage darauf begrüßt man mit den Rostock Piranhas den Tabellenneunten in der Eishalle „Im Kleinen Felde“.

Nach dem Sechs-Punkte-Wochenende wollen die Ice Dragons erneut punkten. Letzten Freitag dominierten die Ostwestfalen ihren Gegner, am Sonntag gewannen sie einen wahren Krimi – beste Voraussetzungen, um dieses Wochenende den Rückenwind mitzunehmen.

Am Freitag geht es auswärts in Herne zum HEV-Duell. Herner EV Miners gegen Herforder EV. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser Saison. Dies bietet zusätzliche Spannung. Herne liegt tabellarisch vor den Ice Dragons und ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Dementsprechend selbstbewusst wird der Gegner sein, wenn er am Freitag in eigener Halle auflaufen wird. Das Team um Kapitän Björn Bombis kann genau diese Siegesserie zur eigenen Motivation verwenden. In der Freitagspartie kann man den Abstand auf Herne verkürzen und zusätzlich mit einem Sieg ein Zeichen setzen.

Beim Heimspiel am Sonntag trifft man ab 18 Uhr auf einen Gegner, welcher derzeit vier Punkte hinter der Mannschaft von Michael Bielefeld liegt. Auch die Rostock Piranhas konnten letztes Wochenende punkten; zwar nur einmal, aber jedoch sind sie an den Ostwestfalen drangeblieben. In Rostock musste sich der HEV 5:7 geschlagen geben. Damals lagen die Piranhas stetig in Front und gaben ihre erarbeitete Führung bis zur Schlusssirene nicht mehr her. In der Eishalle „Im Kleinen Felde“ werden die Ice Dragons gut daran tun, diszipliniert zu spielen. Die Mannschaft von Christopher Stanley stellt das drittbeste Überzahlspiel der Liga, aber auch das drittschlechteste Unterzahlspiel. Diszipliniert mit wenig Strafen und konsequentem Überzahlspiel können die Ostwestfalen sich für die Niederlage in Rostock revanchieren.