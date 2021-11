Lesedauer: ca. 1 Minute

​Auf die Fans des Herforder EV wartet eine ganz besonders spannende Woche. Mit dem heutigen Spiel der Oberliga Nord gegen den Krefelder EV startet eine Serie von vier Heimspielen am Stück. Um 20 Uhr empfangen die heimischen Ice Dragons dabei einen direkten Konkurrenten um die Pre-Play-off-Plätze in der Eishalle „Im Kleinen Felde“.

Während der HEV nach dem fulminanten 8:2-Erfolg bei den Moskitos Essen einen spielfreien Sonntag genießen durfte, kam der Krefelder EV in der Nachholbegegnung gegen die Hannover Scorpions mit 1:11 mächtig unter die Räder. Doch die U23-Mannschaft der Krefeld Pinguine hat schon mehrfach in dieser Saison Nehmerqualitäten bewiesen und gerade nach deutlichen Niederlagen viel Moral und Kampfkraft bewiesen. Auch nach dem 8:0-Erfolg der Ice Dragons im ersten Duell beider Teams, gelang es dem Team von Chefcoach Elmar Schmitz, sofort den Schalter umzulegen und nur zwei Tage später einen 4:3-Sieg über die Rostock Piranhas zu landen.

Somit ist also Vorsicht bei den Herfordern geboten und der Gegner sollte in keinem Fall unterschätzt werden. Deutliche Niederlagen werden dem KEV-Nachwuchs immer wieder mal passieren, doch es geht darum, junge Spieler weiterzuentwickeln und diese auf höhere Aufgaben vorzubereiten. Und so wird die Mannschaft von Chefcoach Michael Bielefeld auf einen hochmotivierten Gegner treffen.

Der HEV möchte jedoch den Rückenwind aus der letzten Freitagsbegegnung in Essen mitnehmen. Dort zeigte das Team eine starke Leistung, stand gut in der Defensive und wusste auch offensiv zu überzeugen. Da beide Mannschaften lediglich ein Punkt in der Tabelle trennt, ist von einer spannenden Begegnung auszugehen. Das heimische Trainerteam hofft, dass sich die lange Kranken- und Verletztenliste der vergangenen Wochen ein wenig reduziert und man wieder auf einen größeren Kader zurückgreifen darf. Nicht mehr dabei sein wird Christoph Koziol, der am vergangenen Freitag sein letztes Spiel für die Ice Dragons bestritt und sich mit zwei Treffern verabschiedete.