Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herforder EV hat Chefcoach Milan Vanek mit sofortiger Wirkung freigestellt. Nachdem die Ice Dragons in der vergangenen Saison unter seiner Leitung einen guten Umbruch vollzogen haben und sich die ostwestfälischen Eishockeyfans mit dem Team positiv identifizierten, erlebte der HEV zum Saisonstart der Oberliga Nord, wie bereits in der Vorbereitung ein ständiges Auf und Ab.

Zuletzt gab es gegen Essen (2:9), bei den Hannover Indians (3:6) und gegen Herne (4:10) deutliche Niederlagen, mit denen Herford auf Platz elf der Tabelle abrutschte.



Ab sofort wird der Slowene Miha Zbontar die Leitung der Oberligamannschaft als Interimscoach übernehmen. Miha Zbontar ist seit der Saison 21/22 Headcoach der Nachwuchsabteilung des Herforder EV und hat bereits beachtliche Arbeit geleistet. Als Aktiver war Zbontar Nationalspieler bis in den U20-Bereich und spielte bis 2008 sowohl in der slowenischen wie auch italienischen ersten Liga. Auch als Trainer zog es ihn vor seinem Beginn beim Herforder EV nach Italien, wo er neben Nachwuchsteams auch als Chefcoach im Seniorenbereich tätig war.

„Milan Vanek hat in seiner Herforder Zeit viel Arbeit weit über seine Tätigkeit an der Bande hinaus geleistet. Die Trennung erfolgt trotz der Freistellung in einem freundschaftlichen Verhältnis. Der Herforder Eishockey Verein bedankt sich bei Milan Vanek, mit dessen Namen ein wesentlicher Umbruch beim HEV verbunden ist, für seine Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Ebenso heißt der HEV Miha Zbontar nun auch als interimsweisen Leiter des Oberligakaders herzlich willkommen“, teilt der Verein in seinem Statement mit.