​Für Logan DeNoble ist die Eishockeysaison 2023/24 beendet. Der Stürmer des Herforder EV verletzte sich im ersten Drittel der Partie gegen den Herner EV am vergangenen Freitag.

Nachdem die ersten Untersuchungen in der Nacht von Freitag auf Samstag noch vorsichtigen Optimismus aufkommen ließen, kristallisierte sich im Laufe dieser Woche bei weiteren Untersuchungen heraus, dass Logan DeNoble eine so schwere Verletzung erlitten hatte, dass ein Einsatz in dieser Spielzeit nicht mehr möglich sein wird.