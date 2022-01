Lesedauer: ca. 1 Minute

​Direkte Konkurrenten – der Herforder EV bestreitet in der Oberliga Nord wichtige Partien im Kampf um die Pre-Play-off-Plätze gegen die derzeit direkte Konkurrenz. In der Freitagsbegegnung ist der Tabellensiebte Herner EV Miners um 20.30 Uhr in der Eishalle „Im Kleinen Felde“ zu Gast, am Sonntag steht die lange Reise nach Rostock zu den Piranhas auf dem Programm, bei denen man um 19 Uhr startet.

„Von der Qualität des Kaders sehe ich Herne nicht auf Platz sieben, sondern höher in den Play-offs“, äußerte sich Chefcoach Michael Bielefeld am Dienstag mit Blick auf die nächste Aufgabe. Bei den Miners wird man es ähnlich sehen, doch ein Blick auf das Tableau zeigt, dass Herne aktuell irgendwie auf den Pre-Play-off-Plätzen klebt. Nach einem sehr starken Saisonauftakt folgte zunächst eine Niederlagenserie, bevor man sich wieder fing. Doch ärgerliche Punktverluste sorgten dafür, dass man sich noch nicht in die Top 6 der Liga zurückspielte. Auch gegen die Ice Dragons gab es vor Weihnachten einen Punktverlust, mit dem die Miners sogar noch gut bedient waren. Eine Schiedsrichterfehlentscheidung sorgte für die Aberkennung des Siegtreffers durch Jörn Weikamp in der Verlängerung und letztlich verlor Herford noch mit 3:4, ergatterte sich jedoch immerhin einen wichtigen Bonuspunkt. Auch dieses Mal möchte die Mannschaft um Kapitän Björn Bombis dem Westfalenkontrahenten möglichst einen offenen Eishockeykampf bieten und versuchen, Punkte in der heimischen Eishalle zu behalten. Herford benötigt Zähler, um sich in den Pre-Play-off-Plätzen zu stabilisieren und Platz acht ins Visier zu nehmen, den man am letzten Spieltag im Fernduell an die Black Dragons aus Erfurt verlor. Herne möchte hingegen endlich wieder die Play-off-Plätze erreichen und ist deshalb auf einen Sieg nach regulärer Spielzeit verbunden mit drei Punkten aus. Für Spannung ist also beim „HEV-Duell“ in jedem Fall gesorgt.



Nicht minder brisant ist die Aufgabe für die Ostwestfalen am Sonntag um 19 Uhr beim Tabellenzehnten Rostock Piranhas. Die Mannschaft von der Ostsee spürt so langsam den Atem von den formstarken Moskitos Essen. Mit einem Sieg halten die Piranhas nicht nur Essen auf Distanz, sondern hätten die Möglichkeit, zu den Ice Dragons aufzuschließen. Gerne nimmt man in Herford wieder den Begriff des „Sechs-Punkte-Spieles“ in den Mund und nichts anderes stellt das Duell in der Eishalle Rostock auch tatsächlich dar.

Beide Spiele werden ohne Zuschauer ausgetragen, jedoch live auf www.sprade.tv übertragen. Unterdessen wurde auch die ausgefallene Begegnung beim Tabellenführer Saale Bulls Halle neu terminiert. Am kommenden Dienstag wird das Spiel um 19 Uhr in Halle nachgeholt, womit auf die Herforder wieder ein intensives Programm wartet.