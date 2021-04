Zuletzt in Deggendorf tätig

​Die Crocodiles Hamburg haben für die Neubesetzung der Trainerposition einen erfahrenen Coach gefunden. Henry Thom übernimmt wird neuer Trainer des Oberligisten.

„Es ist schön, mal wieder im Norden zu sein und zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Ich treffe hier auf eine intakte Mannschaft und einen Club, der sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat. Da hat Göschy gute Arbeit geleistet. Die Crocodiles und die Stadt sind ein Platz, an dem man sein möchte“, sagt Henry Thom.



Der gebürtige Frankfurter startete seine Trainerkarriere beim EHC Timmendorfer Strand 06 (2006 bis 2008). Nach zwei Jahren bei den Rostock Piranhas kehrte der 50-Jährige zu den Timmendorfern zurück und empfahl sich für ein Engagement als Co-Trainer bei den Hamburg Freezers (2011 bis 2013). In den Spielzeiten 2013/14 und 2015/16 trainierte Thom in der Alps Hockey League den HC Gherdëina. Zuletzt coachte der ehemalige Verteidiger in der Oberliga Süd die Selber Wölfe (2016 bis 2020) und den Deggendorfer SC (2020/21).

„Henry ist ein erfahrener Coach, der eine neue Philosophie und frischen Wind nach Hamburg bringt. Einer seiner Stärken ist seine Empathie. Er versteht es sehr gut, die Spieler mitzunehmen und auf die einzelnen Typen einzugehen. In der gemeinsamen Kaderplanung sind wir schon sehr weit. Da haben wir sehr ähnliche Vorstellungen, was die Arbeit natürlich erleichtert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so Geschäftsführer Sven Gösch.

Vor seiner Karriere als Trainer lief Henry Thom als Spieler in 41 DEL-, 132 Zweitliga und 227 Drittliga-Spielen auf.