​Die schlechten Nachrichten zuerst: der harte Kampf um das Heimrecht am Sonntag gegen die Tilburg Trappers hat einen Tribut bei den Icefighters Leipzig gefordert. Patrick Raaf-Effertz musste noch während des Spiels das Eis verlassen und konnte nicht zurückkehren. Bei der MRT dann die Diagnose: Innenbandriss. Damit ist die Saison für den Verteidiger beendet.

Umso besser für die Team-Moral, dass von anderer Stelle Verstärkung naht: Henry Thom steht ab sofort als Co-Trainer für die EXA Icefighters Leipzig an der Bande.

Der 49-jährige gebürtige Frankfurter stand seit 2015 bei den Selber Wölfen in der Oberliga Süd als Headcoach unter Vertrag. Dort wurde er zuletzt freigestellt, doch sein Saisonende sollte das noch nicht bedeuten. „Meine Frau meinte, sie dreht durch wenn ich die Play-offs zu Hause auf der Couch verbringen muss. Und da ich sonst eh nur die Telefonkosten in die Höhe getrieben hätte, weil Sven und ich uns fast täglich austauschen, macht das so doch mehr Sinn“, scherzt Henry.

Doch im Ernst: „Ich habe mir in den letzten Wochen viele Spiele angeschaut. Aber es ist einfach nicht das gleiche, nicht selbst mitzuwirken. Ich freue mich sehr auf die Play-offs in Leipzig.“ Und was sagt sein neuer Headcoach dazu? Sven Gerike ist die Vorfreude auf die Zusammenarbeit anzumerken: „Henry und ich kennen uns schon ewig und reden viel. Jetzt kam die Chance zusammenzuarbeiten und ich freue mich tierisch, dass es geklappt hat. Vier Augen sehen immer mehr als zwei, das ist sowieso klar, und vor allem mit seinen Erfahrungen aus der Oberliga Süd wird er uns speziell jetzt in den nächsten Wochen einen echten Mehrwert bringen. Ich hoffe, dass wir die Play-offs so lange wie möglich gemeinsam genießen können.“