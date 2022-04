Lesedauer: ca. 1 Minute

​Jetzt ist es perfekt. Spekuliert wurde schon seit einiger Zeit, insbesondere nachdem Kevin Gaudet sowohl beim Halbfinalspiel der Mellendorfer in Regensburg als auch beim Spiel gegen den gleichen Gegner in der Wedemark gesichtet wurde: Kevin Gaudet ist nicht nur neuer Trainer der Hannover Scorpions, sondern bringt seine Frau, eine ausgewiesene erfolgreiche Fitnesstrainerin, mit ins Team.

Nach seiner DEL-Zeit bei den Scorpions führte Gaudets Weg über die Straubing Tigers, die Vienna Capitals, Bietigheim Steelers, Nürnberg Ice Tigers und Tölzer Löwen jetzt wieder an seine erste Wirkungsstätte in Europa zurück. Gaudet errang in dieser Zeit sechs Meisterschaften und war unter anderem in der Saison 2020/21 in der DEL2-Trainer des Jahres.

„Ich habe den Kontakt zu Kevin nie verloren, persönlich und sportlich haben wir regelmäßig miteinander telefoniert und ich bin mehr als glücklich, dass es jetzt geklappt hat“, so ein äußerst zufriedener Sportchef Eric Haselbacher bei der offiziellen Bekanntmachung der Trainerverpflichtung der Scorpions.