​In Fachkreisen kursierte der Name Jerry Kuhn schon längere Zeit als neuer Goalie bei den Hannover Scorpions. Jetzt ist es amtlich.

Der US-Amerikaner, geboren in Southgate in Michigan, der 2018 von den Grizzlys Wolfsburg zu den Kassel Huskies wechselte, kommt jetzt nach fünf Spielzeiten in der DEL2 in Kassel zu den Hannover Scorpions.



Der 1,80 Meter große und 87 Kilogramm schwere Torwart hatte mit einem Gegentorschnitt von 2,11 und einer Fangquote von 92,1 Prozent großen Anteil an der äußerst starken Leistung der Huskies in der vergangenen Saison. Kuhn verfügt über viel Erfahrung, unter anderem hütete er 102 Mal in der DEL und 209 Mal in der DEL2 das Tor seiner Teams.