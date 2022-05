Saisonabschlussfeier am Samstag

Verteidiger Thomas Supis wird auch in der kommenden Saison bei den Hannover Scorpions „hinten dicht machen“. Die Verlängerung mit Supis war eine zentrale Forderung vom neuen Coach der Scorpions, Kevin Gaudet, der von der Qualität des Verteidigers überzeugt ist.

Obwohl Supis erst am Donnerstag operiert wird, gehen die Scorpions davon aus, dass er am Samstag, 7. Mai, ab 16 Uhr bei der Saison Abschlussfeier in der Hus-de-Groot-Eisarena anwesend sein wird. Bei der Abschlussfeier werden die original Wettkampftrikots der vergangenen Saison versteigert, Geschäftsführer Sport Eric Haselbacher wird einige Hintergrundinformationen über die aktuelle Arbeit bei der Zusammenstellung des neuen Teams der kommenden Saison geben.