Lesedauer: ca. 1 Minute

​So schnell kann es gehen. Vor der Saison 2020/21 kam Tobias Stolikowski vom Lokalrivalen und Nachbarn Hannover Indians, bei denen er zuvor zehn Jahre als Spieler und später als Sportmanager verbracht hatte, zu den Hannover Scorpions. Nun hat sich der Oberligist von seinem bisherigen Trainer getrennt.

Gleich in der ersten Saison als hauptverantwortlicher Coach wuchs Stolikowski über sich hinaus, hielt seine Startruppe auf der Bahn und erreichte im Frühling des letzten Jahres als Nordmeister das Finale um den DEL2-Aufstieg, das schließlich knapp an die Selber Wölfe ging.



In dieser Saison stand Tobias Stolikowski wiederum eine mit Topnamen gespickte Truppe zur Verfügung, die zunächst in die Saison startete, wie es zu erwarten war. Im Laufe der Spielzeit zeigten sich jedoch einige Risse, die nur schwer zu kitten waren und im Augenblick sieht es ganz so aus, als ob die Scorpions auf Platz drei über die Ziellinie der Oberliga Nord rauschen würden. Für die Ansprüche in Mellendorf zu wenig. Die Geschäftsführung der Hannover Scorpions: „Die sportliche Situation der Scorpions hat sich in letzter Zeit von Woche zu Woche schwieriger dargestellt und wir mussten eine Entscheidung treffen. Wir danken dem Coach für die vergangenen zwei Jahre und die Erfolge, die er mit den Scorpions errungen hat.“

Wie zu erfahren war, soll interimsmäßig Ex-Coach Dieter Reiß das Team zumindest erst einmal durch die kommende Woche führen, die am morgigen Dienstag mit einem Heimspiel gegen die Moskitos Essen (20 Uhr) beginnt, am Freitag in Diez-Limburg (20 Uhr) fortgeführt wird und am Sonntag mit dem Lokalderby bei den Hannover Indians (19 Uhr) endet.