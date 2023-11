Lesedauer: ca. 1 Minute

​Zwei Spiele in der Oberliga Nord und zweimal waren die Tilburg Trappers involviert.

Zuerst besiegte man problemlos die Herforder Ice Dragons mit 9:1, wobei die Niederländer die Torproduktion praktisch nach der Hälfte der Spielzeit einstellten und mit dem klaren Vorsprung scheinbar zufrieden waren. Danach ging es nach Mellendorf, wo den Trappers das Fell über die Ohren gezogen wurde.



Für die Statistik: Es war der höchste Erfolg der Scorpions gegen Tilburg, der vierte Sieg in Folge bei 26:5 Toren. Mellendorf ist scheinbar für die Trappers kein gutes Pflaster. Auf jeden Fall übernahmen die Scorpions wieder Platz eins in der Tabelle. Die Tilburger verblieben auf Rang drei, punkt- und in der Tordifferenz gleich mit Erfurt, ausgestattet nur mit der besseren Offensive. Herford bleibt auf Rang elf, zwei Punkte vor Leipzig und fünf hinter den Füchsen Duisburg.

Hannover Scorpions – Tilburg Trappers 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Tore: 1:0 (08:46) Dylan Wruck (Götz, Raabe), 2:0 (18:55) Dylan Wruck (McPherson, Raabe 5-4), 3:0 (24:16) Christoph Kabitzky (McPherson, Wruck 5-4), 4:0 (32:38) Allan McPherson (Aquin, Trattner), 5:0 (38:54) Louis Trattner (Heinrich, McPherson), 6:0 (50:35) Pascal Aquin (Kabitzky, Trattner), 7:0 (56:27) Zachary Dybowski (Kabitzky, Heinrich)

Nachtrag vom 7. November:

Tilburg Trappers – Herford Ice Dragons 9:1 (3:0, 6:1, 0:0)

Tore: 1:0 (01:20) Jay Huisman (Borgman, Joly), 2:0 (11:40) Jay Huisman (Joly, Gracel), 3:0 (19:36) Ties van Soest (Joly, van Gorp), 4:0 (22:46) Wouter Sars (Jacobs, Timmer), 5:0 (25:50) Diego Hofland (Joly), 6:0 (27:03) Ties van Soest (Borgman, Andree 5-4), 7:0 (28:29) D‘ Tartan Joly (Huisman, Borgman), 8:0 (30:00) Ties van Soest (Gracel, Stempher), 9:0 (30:56) Noah Muller (Stempher, Gracel), 9:1 (36:35) Rustams Begovs (D. Gulda, Garten)