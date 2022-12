Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Diesmal blieb es auf den ersten drei Plätzen der Oberliga Nord ruhig. Lediglich der Kantererfolg der Hannover Scorpions bei der EG Diez-Limburg fiel etwas aus der Reihe.

Spannend wird es ab Platz vier. Dieser wird im Augenblick von Halle gehalten. Die Bulls starteten im Oktober nach ihren Corona-Problemen eine heiße Aufholjagd und haben jetzt mit 55 Punkten Platz vier erreicht. Allerdings direkt dahinter die Hannover Indians, die sich zwar im Augenblick in einer spielerischen Krise befinden, aber es immer schaffen, trotzdem zu punkten, zumindest in den meisten Fällen. Und das bringt die Verfolger aus Leipzig und Herne in Not, denn beide kassierten vermeidbare Niederlagen, Leipzig sogar ohne eigenen Torerfolg.



Direkt hinter Herne Nachbar Duisburg, aber die Füchse haben, trotz ihres guten Laufes, immer noch zehn Punkte Rückstand auf die Miners. Die EG Diez-Limburg standen gegen den Tabellenführer aus Mellendorf auf verlorenem Posten, aber ein 2:12 auf eigenem Eis ist dann schon etwas heftig. Und die Limburger müssen aufpassen, denn seit nun klopfen die Hammer Eisbären an ihre Rangtür. Die Eisbären, bisher immer für torreiche Unterhaltung gut, machten am Sonntag und am Dienstag auf sparsam. In ihren Spielen fielen nur fünf Tore und sie kassierten lediglich ein Gegentor, schafften es in Leipzig sogar ohne.

In Herford weiß man vermutlich nicht, ob man weinen oder lachen soll. Eher zum Weinen mutet die Heimniederlage gegen Duisburg an, wobei es die Ostwestfalen schafften, zwei Drittel ohne Gegentor zu überstehen. Dafür gab es im zweiten Spielabschnitt sechs Einschläge. Aber Herford hatte auch Glück. Die direkten Rivalen um Platz elf, Erfurt und Essen unterlagen beide, so dass die Niederlage letztlich nicht mehr so ganz brutal ablief. Am Ende weiterhin Rostock und Krefeld, wobei die jungen KEV`ler zuletzt bessere Form bewiesen, so dass die Frage um Platz 13 noch nicht geklärt ist.

Black Dragons Erfurt – Herner EV Miners 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Tore: Erfurt: Bruno Riedl, Arnoldas Bosas, Janniks Kälble, Nolan Redler; Herne: Niklas Hane, Robert Peleikis

EG Diez-Limburg – Hannover Scorpions 2:12 (0:4, 0:6, 2:2)

Tore: Diez: Sandis Zolmanis, Egils Kalns; Scorpions: Pascal Aquin (3), Brandon Alderson (2), Ralf Rinke (2), Christoph Kabitzky, Steven Raabe, Alexander Heinrich, Andre Reiß, Louis Trattner

Icefighters Leipzig – Hammer Eisbären 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) n.P.

Tore: Leipzig: -; Hamm: Chris Schutz

Herforder EV – Füchse Duisburg 3:6 (2:0, 1:6, 0:0)

Tore: Herford: Rustams Begovs (2), Logan Denoble; Duisburg: Linus Wernerson Libäck (2), Oula Uski (2), Manuel Neumann, Cornelius Krämer

Hannover Indians – Moskitos Essen 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Tore: Indians: Robin Palka, Dennis Palka, Matthew Pistilli; Essen: Robin Slanina, Damian Schneider

Saale Bulls Halle – Krefelder EV U23 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

Tore: Halle: Mathieu Tousignant (2), Matias Varttinen (2), Dennis Gulda, Lukas Valasek: Krefeld: Adrian Grygiel (3), Aaron McLeod