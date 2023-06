Lesedauer: ca. 1 Minute

​Brad Snetsinger wechselt von den Starbulls Rosenheim zum Nordmeister der Oberliga Nord, den Hannover Scorpions.

Der 36 Jahre alte Routinier erzielte in der Oberliga in 455 Spielen 839 Scorerpunkte und gilt als besonders intelligenter Spieler. Der Playoff-Spezialist ist bereits dreimal aufgestiegen und das vierte Mal ist sein Ziel für die kommende Saison. Der Kanadier mit deutschem Pass und mit DEL2-Erfahrung hat in der zurückliegenden Saison aufgrund einer Rückenverletzung pausieren müssen, diese ist nun komplett ausgeheilt.