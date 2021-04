Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach 68 Minuten endete der erste Akt des Play-off-Finals der Oberliga Nord: In Mellendorf gewannen die gastgebenden Hannover Scorpions mit 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung gegen den Herner EV.

Beide Teams hatten in der Hauptrunde je zwei Spiele gegen den Finalgegner gewinnen können, je eines auswärts und eines zu Hause. Man konnte daher gespannt sein, ob der Heimvorteil wirklich entscheidend werden sollte. War er dann auch nicht, denn auch wenn die Scorpions am Ende auf 49:35 Torschüsse kamen, sie konnten von Glück reden, dass Herne, wie sie selbst auch, die Zielfernrohre wohl in der Kabine gelassen hatten. Dazu hatten beide Keeper mal wieder einen ihrer Sahnetage zu bieten. Bei Herne hieß der Akteur Björn Linda und bei den Scorpions war es nicht, wie zu erwarten war, Ansgar Preuß, sondern Brett Jaeger. Der 38-jährige Deutsch-Kanadier war von der Mellendorfer medizinischen Abteilung gerade noch rechtzeitig fit bekommen worden und er zeigte, dass er zu den Besten gehört, vielleicht sogar der beste Keeper im Norden ist. Beeindruckend neben der defensive Stärke war im allgemeinen die absolute Fairness beider Vertretungen. Bis zur 51. Spielminute hätten die Schiedsrichter auch außen vor bleiben können, denn bis dahin wurden ganze zwei Strafen ausgesprochen. Danach folgten bis zum Ende aber auch nur weitere fünf, was für die Disziplin beider Teams sprach.

Das Spiel selbst war im ersten Drittel ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Scorpions. Trotzdem führten die Gäste nach 20 Minuten mit 1:0. Schuld daran war Richie Mueller, dem in der 18. Minute die Führung gelang. Der zuletzt bärenstarke Christoph Kabitzky glich in der 30. Minute für die Scorpions aus, aber bereits im Gegenzug traf Nico Kolb, der das 1:0 vorbereitet hatte, zum 2:1 für den HEV. Bei diesem Spielstand blieb es bis zur Schlussminute des zweiten Drittels, dann traf Patrick Schmid nach Vorlage von Wilenius zum erneuten Ausgleich. Da im letzten Drittel die Teams wieder gleichwertig waren, die Verteidigungsreihen dominierten, blieb es beim 2:2 bis zur Schlusssirene. Es folgte die Verlängerung und in der 68. Minute schließlich bedienten Kabitzky und Andre Reiß Victor Knaub, und dieser überwand Linda zum 3:2. Damit führen die Scorpions in der Finalserie mit 1:0 und müssen am Sonntag um 17 Uhr in Herne zum zweiten Spiel der Best-of-Three-Serie antreten.