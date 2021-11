Lesedauer: ca. 1 Minute

​Ungefährdet holten die Hannover Scorpions drei Punkte aus Krefeld ab und belegen nun eindeutig, mit drei Punkten Vorsprung vor dem Verfolgerduo aus Leipzig und den Indians Platz drei der Oberliga Nord. Gastgeber Krefelder EV U23 bleibt auf dem vorletzten Tabellenplatz.

120 Zuschauer wollten der Partie am Volkstrauertag beiwohnen und sie sahen einen ungefährdeten Erfolg des Favoriten. Die Scorpions, die am Freitag nach der peinlichen Heimschlappe gegen Erfurt Wiedergutmachung geschworen hatten, kamen mit viel Schwung aus der Kabine, brauchten jedoch knapp sieben Minuten, um richtig warm zu werden. Danach ließen sie zwei Doppelschläge folgen, erst durch Just und Knaub, danach durch Gron und Hammond und so ging man mit einem 4:0 in die Kabine. In der elften Spielminute, beim Spielstand 2:0 für die Scorpions, war dann auch die Spielzeit für den Krefelder Keeper Patrick Klein vorbei und Jonas Gähr übernahm die schwere Aufgabe der Torsicherung. Nach dem schnellen 5:0 von Gron in der 22. Minute gab es eine kleine Verschnaufpause, ehe das Trio Kabitzky, Hammond und Kranz mit einem Dreifachschlag innerhalb von nur 62 Sekunden für die endgültige Entscheidung sorgte. Kabitzky durfte in der 38. Spielminute das 9:0 erzielen, ehe Julius Bauermeister vier Sekunden vor der Drittelsirene eine Unachtsamkeit der Gäste mit dem Krefelder Ehrentor bestrafte. Im letzten Drittel, Scorpions-Trainer Tobias Stolikowski hatte zum Abschlussdrittel seinen Topkeeper Brett Jaeger gegen seinen Back-up Ansgar Preuß getauscht, verwalteten die Gäste den hohen Vorsprung, konnten diese im Laufe des Spieles durch Julian Airich sogar noch auf 11:1 ausbauen. Im Anschluss zeigte sich, wie weit der KEV-Nachwuchs von der Rolle war, denn zwischen der 54. und der 58. Spielminute leisteten sich die Scorpions vier Zeitstrafen in Folge, darunter auch eine Zehnminutenstrafe für Victor Knaub, aber der KEV sah sich nicht in der Lage, ein zweites Tor bei zeitweiligem doppeltem Überzahlspiel zu erzielen.

Tore: 0:1 (06:17) Robin Just (Valery Trabucco, Airich), 0:2 (07:48) Victor Knaub (Pietsch, Heinrich), 0:3 (16:25) Tyler Gron (Hammond, Just 5-4), 0:4 (18:25) Mike Hammond (Thomson), 0:5 (21:13) Tyler Gron (Raabe, Hammond), 0:6 (29:28) Mike Hammond (Gron, Kabitzky), 0:7 (29:45) Christoph Kabitzky (Hammond, Heinrich), 0:8 (30:30) Paul Kranz (Trattner, Supis), 0:9 (37:52) Christoph Kabitzky (Hammond, Just 5-4), 1:9 (39:56) Julius Bauermeister (Grygiel, Dreschmann), 1:10 (42:46) Julian Airich (Valery Trabucco, Heinrich), 1:11 (49:36) Julian Airich (Valery Trabucco, Trattner).