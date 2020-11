Lesedauer: ca. 1 Minute

​Corona macht es möglich. Die Hannover Scorpions, die sich ansonsten, wie auch die Konkurrenz in bis zu acht Testspielen auf die Punktspielrunde vorbereiteten, mussten diesmal mit nur zwei Spielen vorlieb nehmen.

Für Trainer Tobias Stolikowski kein richtiges Problem: „Leider konnten wir wegen Corona nur zwei Spiele durchführen, aber in solchen Zeiten muss auch einmal eine derart kurze Vorbereitung reichen.“ Dennoch reichte es für den Trainer, die wenigen Schwachstellen auszumachen. Richtig Freude wird ihm die Verteidigung gemacht haben, denn den Hammer Eisbären gelangen in beiden Spielen je nur ein Treffer. In der ersten Begegnung erzielte dieses Tor Kevin Thau beim Stand von 0:3 und im Rückspiel in Mellendorf konnte der gebürtige Freiburger Ibrahim Weißleder beim Stand von 0:2 in Überzahl kurzfristig verkürzen.

Für die Scorpions, denen nach dem Abgang von Björn Bombis der zweite Teil der Zange Schmid/Bombis fehlte, merkte man im Sturm, dass die Automatismen noch nicht ausgereift sein. Nach der Führung von Patrick Schmid erhöhten nacheinander erst Andre Reiß und schließlich, mit einem Doppelschlag, Julian Airich auf ein letztendlich verdienten 4:1-Erfolg. Eine starke Leistung zeigte auch Brett Jaeger im Tor der Scorpions. Der Neuzugang wurde von den Hammern 22 Mal geprüft und musste nur einmal hinter sich greifen. Glück hatten die Scorpions sieben Minuten vor dem Spielende. Der Hammer Milan Svarc und die beiden Scorpions Patrick Schmid und Victor Knaub hatten sich, coronauntypisch, auf einmal lieb und nach der Liebesbezeugung zeigte sich Schiri Fynn-Marek Falten auf diesem Auge taub, gab Svarc und Schmid je vier Strafminuten und zog Knaub mit einer Fünfer plus Spieldauer aus dem Verkehr. Glück für die Nord-Hannoveraner, dass diese große Strafe in einem Testspiel nicht gilt und Knaub für das erste Punktspielwochenende nicht gesperrt ist.

Vor dem Spiel hatten die Scorpions auch noch personell eine gute Nachricht. Dennis Arnold, die Arbeitsbiene aus dem dritten Block verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr. Sehr zur Freude der verantwortlichen Tobias Stolikowski und Eric Haselbacher: „Wir freuen uns sehr, dass Arnold jetzt unterschrieben hat. Damit ist die dritte Reihe komplett.“