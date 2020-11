Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach den beiden äußerst knappen Proben gegen die Crocodiles Hamburg hatten die Hannover Indians vor, am Dienstag beim letzten Vorbereitungsspiel vor der Punktspielrunde den ersten Sieg einzufahren, unterlagen aber den Saale Bulls Halle mit 1:7.

Aber mit diesem Ziel gingen die Indians gehörig baden, wobei die Hallenser keineswegs überragend überlegen agierten. Sie zeigten sich dagegen als Meister der Effizienz und sie zeigten den Hausherren deutlich, wo es in der Defensive mangelt.

Die Indians, die ohne ihre beiden Wolfsburger Leihgaben Nijenhuis und Raabe starteten, dafür aber wieder mit Kassel-Rückkehrer Michael Burns kassierten gleich nach 22 Sekunden bereits das 0:1, als Artur Tegkaev Hannovers Keeper David Zabolotny überwand. Bei diesem Spielstand blieb es, bei einem leichten Hallenser Übergewicht, bis zur 26. Minute. Leon Fern und Jan Striepeke erhöhten mit einem Doppelschlag auf 3:0 für die Gäste, die jetzt auf ihr Lieblingsspiel umschalteten, d.h. den Gegner kommen lassen und kontern. Tatsächlich übernahmen die Rothäute die optische Leitung, aber die Bulls waren kaum weniger gefährlich und dafür zielsicherer. In der 38. Minute erhöhte Michal Schön gar auf 4:0. Im ausgeglichenen dritten Drittel, zumindest was die Spielanteile anging, erzielte zunächst Leon Fern das 5:0, ehe Thore Weyrauch mit einer Einzelaktion immerhin das Ehrentor der zumindest kämpferisch überzeugenden Indians erzielte. Damit hatten die Hannoveraner jedoch ihr Pulver verschossen, während die Bulls noch einmal nachluden. In der 55. Minute brachte dann ein weiterer Doppelschlag, diesmal von Finn Walkowiak und Valtteri Hotakainen initiiert, den Endstand 7:1 für die Bulls, die damit der Liga bewiesen, dass sie für den Start fit sind.