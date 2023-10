Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem gebürtigen Hannoveraner Leonard Mößinger haben die EC Hannover Indians einen weiteren Stürmer verpflichtet.

Der 20-Jährige war seit Saisonbeginn am Pferdeturm im Tryout und konnte sich nun für einen Vertrag beim ECH empfehlen. Zuletzt war Leonard Mößinger im Nachwuchs der Eisbären Regensburg aktiv. In der letzten Saison konnte er dort in der DNL in 33 Spielen neun Tore und 13 Vorlagen für sich verbuchen.

Das Eishockeyspielen gelernt hat Mößinger jedoch am Pferdeturm, wo er bis zur Saison 2017/18 im Nachwuchs der EC Hannover Indians aktiv war.