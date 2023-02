Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Abschluss des Mittwochs endet auch die Transferperiode in den deutschen Eishockey-Oberligen.

Die EC Hannover Indians haben am letzten Tag des Transferfensters den 20-jährigen Torhüter Ondrej Kufa unter Vertrag genommen. Kufa wurde im tschechischen Chomutov geboren, ist aber im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft. Erv spielte zuletzt für die U20 vom HC Slavia Prag.



Indians-Coach Björn Naujokat: „Leider waren wir gezwungen durch die schwere Erkrankung von Jan Dalgic uns nochmal auf dem Torwart Sektor umzusehen um in den anstehenden Playoffs verlässlich drei Torhüter zur Verfügung zu haben. Tobias Wüsthoff aus unserer U23 Mannschaft hat uns ja bereits einmal beim Auswärtsspiel in Essen unterstützt. Aber wir können im Zweifel nicht unserer U23 den ersten Torwart abziehen. Ondrej war nun bereits ein paar Tage bei uns im Training und konnte uns überzeugen.“

Verteidiger Tobias Möller hat seinen Vertrag mit den EC Hannover Indians um eine weitere Spielzeit verlängert und geht damit im September 2023 in seine dritte Saison am Pferdeturm. Der gebürtige Wuppertaler kam 2020 vom Südligisten SC Riessersee an der Pferdeturm. Er durchlief zuvor alle U-Nationalmannschaften und stand für Heilbronn eine Saison im DEL2-Kader.

Naujokat erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass Tobi sich entschlossen hat, weiterhin für uns zu spielen. Mit 22 Jahren ist Tobi noch am Anfang seiner Karriere, er übernimmt aber bei uns wichtige Aufgaben, steht auch in allen Special-Teams. Er ist ein weiteres Beispiel für die seit Jahren konstante Integration von jungen Spielern und Talenten in unseren Kader.“