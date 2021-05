Lesedauer: ca. 1 Minute

​Von der Lake Superior State University, die ihren Campus direkt an der amerikanisch-kanadischen Grenze, allerdings auf dem US-Teil von Sault St. Marie hat, wechselt der 22-jährige Niko Esposito-Selivanov, Enkel der früheren NHL-Scorermaschinen Phil Esposito, zu den Hannover Indians. Teammitglied im Uni-Team war im Übrigen zuletzt der deutsche Juniorennationalspieler Lukas Kälble.

Niko Esposito-Selivanov, geboren in St. Petersburg, Florida, spielte vor acht Jahren in der Schüler-Bundesliga beim Krefelder EV, wechselte dann in die USA und spielte bei verschiedenen Teams in mehreren Ligen, zuletzt bei Lake Superior. Er besitzt neben der russischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft, so dass er bei den Indians keine Kontingentstelle einnimmt.

Richtig interessant ist jedoch der Name des Neuzugangs. Der doppelte Nachname Esposito-Selivanov lässt es schon erahnen – und tatsächlich spielen zwei Spitzenspieler des internationalen Eishockeys eine tragende Rolle. Sein Großvater, die NHL-Legende Phil Esposito, wurde 1985 nach 1412 Spielen in der NHL in die Hall of Fame in Toronto aufgenommen. Sein Vater war der auch in Detuschland sehr bekannte Alexander Selivanov. Der heute 50-jährige Moskowiter spielte von 1994 bis 2001 in der NHL unter anderem für Tampa Bay Lightning und die Edmonton Oilers. Nach 2001 führte eine wahre Europatournee über Russland, die DEL (Krefeld, Duisburg) noch in die Schweiz und in die Niederlande.

Der Bruder von Niko Esposito-Selivanov, Rocco, erspielte sich gerade erste Meriten bei den Tampa Bay Juniors und Halbbruder Dylan beendete noch im Juniorenalter seine Karriere.

Das Eishockey ist dem Neuzugang der Indians also in die Wiege gelegt worden und Lenny Soccio, Coach der Indians, meinte: „Niko ist uns von vielen Seiten wärmstens empfohlen worden und wir sind stolz, dass wir bei der Möglichkeit, ihn zu verpflichten, sehr schnell gehandelt haben, um ihn zu den Indians zu holen. Bei der Vergabe des Awards des Rookies der Saison 2021/22 werden die Hannover Indians mit Sicherheit wieder mal ein Wörtchen mitreden.“