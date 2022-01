Diez-Limburg besiegt Erfurt – Herford gewinnt gegen Herne

Salle Bulls Halle und Hannover Scorpions ziehen Tilburg davon

​Auch dieser Spieltag der Oberliga Nord hatte wieder einiges zu bieten. Vor allem Siege, die nur wenige erwartet hatten. So geschehen in Herford und in Diez, wo die ...