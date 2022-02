Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Vorrundenspiele zwischen den Moskitos Essen und den Hannover Indians ähneln sich mit denen zwischen den Indians und Herne. Alle drei Partien gewannen jeweils die Gäste.

Für Essen war es eine bittere Niederlage, denn sie konnten den Drei-Punkte-Rückstand in der Oberliga Nord auf Herford nicht ausgleichen. Die Indians beendeten eine kleine Niederlagenserie mit drei Pleiten am Stück und schafften den Anschluss an Leipzig, haben aber vier Spiele bisher mehr absolviert als die Sachsen.

Moskitos Essen – Hannover Indians 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Ein ganzes Drittel durften die Moskitos von einem weiteren Erfolg gegen die Indians träumen. Immerhin hatte Dominik Luft seine Farben in Führung geschossen, aber die Indians, die überraschend stark in Überzahl agierten, gar auf eine Erfolgsquote von 50 Prozent kamen, benötigten trotz klarer Überlegenheit im ersten Drittel eben solch ein Überzahlspiel um auszugleichen. Nach dem schnellen 2:1 von Robin Palka im zweiten Drittel beherrschten die Indians weiterhin das Spiel und das 3:1 von Jayden Schubert, auch in Überzahl, spiegelte diese Überlegenheit nur unzureichend wider. Als Maximilian Pohl in der 44. Minute mit dem siebten Shorthander der Indians in dieser Spielzeit das 4:1 markierte, war die Partie gelaufen. Für den Endpunkt in einem Abschlussdrittel, in dem die Gäste die Hausherren mitspielen ließen, sorgte Sebastian Christmann, der sich mit seinen mittlerweile 15 Punkten auf Rang 139 der Scorerliste verbesserte. Bei Essen gab es keinen herausragenden Spieler, aber eine zweite Reihe, die ihre Plus-Minus-Statistik mit -10 abschloss. Bei den Indians beeindruckten Robin Palka, Joe Kiss, Tobias Möller und Kyle Gibbons mit je zwei Scorerpunkten.

Tore: 1:0 (03:39) Dominik Luft (Saccomani), 1:1 (10:52) Kyle Gibbons (Bowles, Möller 5-4), 1:2 (21:21) Robin Palka (Kiss, Aichinger), 1:3 (35:30) Jayden Schubert (Gibbons, Möller 5-4), 1:4 (43:08) Maximilian Pohl (Kiss, Palka 4-5), 1:5 (57:44) Sebastian Christmann (Pohanka, Bacek)

Verschobene Spiele:

Krefelder EV U23 – Rostock Piranhas

Herner EV Miners – Icefighters Leipzig

Hammer Eisbären – EG Diez-Limburg

Black Dragons Erfurt – Herforder EV