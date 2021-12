Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Hannover Indians haben ein Kooperationsteam in der DEL gefunden. Mit den Fischtown Pinguins konnte damit der Wunschpartner gewonnen werden.

Bereits seit längerem arbeiten die Verantwortlichen der Hannover Indians und Alfred Prey von den Fischtown Pinguins an einer Zusammenarbeit zur Ausbildung junger Spieler. Hierbei ging es den Indians nicht in erster Linie darum, Spieler vom DEL Club auch in der Oberliga einsetzen zu können, sondern vielmehr um die Möglichkeit, den jungen Talenten im ECH-Kader eine Perspektive bieten zu können, sich bei einem DEL-Club zu zeigen.

Dazu mussten die Indians gemäß den Statuten der DEL eine Genehmigung zur Arbeitnehmerüberlassung beantragen, ein sehr umfangreiches Prozedere, das nun abgeschlossen ist.

Beide Seiten sehen die Kooperation als mittelfristige Perspektive, mit der die Ausbildung junger Spieler zielführend begleitet wird.

Indians-Coach Lenny Soccio: „Wir haben seit Jahren immer sehr gute junge Spieler im Team. Nicht ohne Grund haben Spieler aus Hannover in drei der letzten vier Jahre die Wahl zum Rookie des Jahres gewonnen. Wir möchten unseren talentiertesten Spielern die Möglichkeit bieten, sich in der höchsten Liga empfehlen zu können. Bremerhaven war hierzu nicht nur aufgrund der räumlichen Nähe unser Wunschkandidat. Es existieren schon länger persönliche Kontakte zwischen den Vereinen. Dies ist eine sehr gute Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Alfred Prey von den Fischtown Pinguins: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Indians, die nun, nachdem die formellen Voraussetzungen geschaffen worden sind, behutsam und kontinuierlich aufgebaut werden kann. Die Indians arbeiten sehr gut mit jungen Talenten in ihrem Team. Wir sind sicher, somit gemeinsam einen Teil zur Aus- und Fortbildung junger Spieler in Deutschland leisten zu können.“

Zunächst werden die Spieler Nick Aichinger und Robin Palka mit einer Förderlizenz für das DEL-Team ausgestattet.