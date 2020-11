Spiel am Pferdeturm nun am 9. Dezember

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das für den kommenden Sonntag, den 22. November, geplante Spiel in der Oberliga Nord zwischen den EC Hannover Indians und der U23-Vertretung des Krefelder EV muss verlegt werden - und zwar nach Krefeld.

Grund war, dass das Krefelder Gesundheitsamt dem KEV am 19. November mitteilte, dass eine mehrstündige Busfahrt der Mannschaft nicht genehmigt werden kann, da es ein Infektionsrisiko für Dritte darstellt. Nun haben sich beide Vereine darauf geeinigt, das Spiel in Krefeld auszutragen. Als Ersatztermin für die Begegnung in Hannover wurde der 9. Dezember, ein Mittwoch, vereinbart.