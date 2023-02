Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die EC Hannover Indians gaben bekannt, dass ihr Zweite-Reihe-Stürmer Jannik Striepeke seine Karriere auf Grund einer Verletzung aufgeben muss. Die Indians und Striepeke einigten sich auf eine Vertragsauflösung zum 31. Januar 2023.

Jannik Striepeke bestritt sein letztes Spiel für die Indians ausgerechnet am 17. Dezember letzten Jahres beim Open Air gegen Oberliga-Tabellenführer Hannover Scorpions. In seiner Vita sind damit abschließend 537 Oberligaspiele inklusive Play-offs aufgeführt, in denen er 103 Tore schoss, 220 Vorlagen gab und auch 635 Minuten auf der Strafbank verbrachte. Dazu kommen noch 26 Regionalligaspiele und vier DEB-Pokalspiele.



Bei Andrej Strakhov ist Geduld gefragt. Der Verteidiger laboriert laut den Indians an einer Oberkörperverletzung, deren Heilung noch andauert. Für die Zwischenzeit ist er jedoch in der Lage, Cheftrainer Björn Naujokat direkt zu unterstützen.