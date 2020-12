Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der aktuelle Höhenflug der Hannover Indians war wohl auch Motivation, um dem Team von Trainer Lenny Soccio kadermäßig noch ein bisschen mehr Tiefe zu gönnen. Bei der Spielersuche ist den Indians nun ein Verteidiger ins Netz gegangen, der, im Gegensatz zum Neuzugang Ryan del Monte mindestens bis zum Saisonende im Kader bleiben wird.

Marcus Gretz heißt der Neue und er kommt von den Flint Firebirds aus der Ontario Hockey League. Gretz wurde im amerikanischen Macomb im US-Bundesstaat Michigan geboren, besitzt jedoch beide Staatsbürgerschaften, die amerikanische wie die deutsche. Der vor drei Wochen 19 Jahre alt gewordene Verteidiger spielte seit drei Jahren bei den Flint Firebirds, für die ihm in knapp 100 Spielen elf Punkte und zwei Tore gelangen. Beeindruckend ist sein Fortschritt in der letzten Saison, als er seine Plus-Minus-Bilanz aus der Saison 2018/19 von –21auf +6 verbesserte. Marcus Gretz wird am kommenden Samstag auf dem Flughafen Hannover-Langenhagen erwartet und soll nach der im Augenblick wichtigen Quarantäne in das Mannschaftstraining einsteigen.