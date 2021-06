Lesedauer: ca. 1 Minute

​Von den Löwen Frankfurt aus der DEL2 wechselt Mike Mieszkowski zu den Hannover Indians.

Der 28-jährige gebürtige Wilhelmshavener unterschrieb einen Einjahresvertrag bei den Niedersachsen und wird mit seiner körperlichen Durchschlagskraft den Sturm der Indians verstärken. Mit seinen 101 kg auf stattlichen 1,97 Meter Körpergröße wird Mieszkowski künftig am Pferdeturm in der Oberliga Nord auf Torejagd gehen.

In seinen früheren Stationen in der DEL gelangen ihm bei den Krefeld Pinguinen und den Nürnberg Ice Tigers in 147 Spielen 12 Tore und 18 Assists bei 222 Strafminuten. In der DEL2 kam Mieszkowski in seiner Zeit bei Lausitzer Füchsen, dem ESV Kaufbeuren und den Löwen Frankfurt auf insgesamt 213 Spiele in denen er 27 Tore und 43 Vorlagen erzielen konnte.

„Die Fans der Indians können sich auf einen gestandenen Profi freuen. Mike ist für uns eine echte Verstärkung alleine durch seine Erfahrung wird er dem Team viele Impulse geben“, beschreibt Coach Lenny Soccio seinen Neuzugang.