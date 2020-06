Lesedauer: ca. 1 Minute

​So früh wie fast nie zuvor haben die Hannover Indians bereits ihren Kader fast komplett zusammen. Nur noch einige wenige Posten bleiben, sofern es die Kalkulation zulässt, noch offen. Neu im Team ist ein junger Spieler mit einem sehr bekannten Namen.

David Trivellato wird versuchen, sich am Pferdeturm durchzusetzen und dabei die Tradition der Indians aufrechtzuerhalten, junge Spieler nicht nur zu fördern, sondern auch als Leistungsträger zu etablieren, wie zuletzt Keeper Kristian Hufsky, der nach seiner Wahl zum Rookie des Jahres nun sogar beim Zweitligisten EV Landshut seine nächsten Karrierestepp anvisiert hat.

Wem der Name Trivellato bekannt vorkommt, der muss nur nach Krefeld sehen. Dort stürmt sein Bruder Alex für den DEL-Club. Beide starteten bei den DNL-Junioren der Berliner Eisbären, spielten dann, wenn auch in verschiedenen Jahren beim früheren Oberligisten FASS Berlin und sind nun auf dem Weg nach ganz oben. Bruder Alex spielt sein 2013 in der DEL, von einem Jahr in Dresden in der DEL2 mal abgesehen, und auch David hat den Wunsch, über die Indians möglichst klassenhoch zu spielen, wobei es ihm recht ist, wenn er den nächsten Sprung mit den Indians durchführen kann.

Bisher hat Trivellato keine echte Chance bekommen, sein Talent in höheren Ligen zu beweisen, da er bislang als Italiener unter das Ausländerkontingent fiel. Am Pferdeturm wird er mit der Rückennummer 6 und deutschem Pass auflaufen.