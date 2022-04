Lesedauer: ca. 1 Minute

​Zwei Jahre mussten die zahlreichen Anhänger des Oberliga Clubs EC Hannover Indians auf ihre traditionellen Saisonabschlussfeiern coronabedingt verzichten. Am letzten Samstag war es dann endlich mal wieder soweit.

Fans und Spieler trafen sich nach den nervenaufreibenden Play-offs, um auf dem altehrwürdigen Pferdeturm-Gelände die hochverdiente After-Saison-Party zu feiern. Die über 1000 Fans ließen die letzten Wochen und Monate noch einmal Revue passieren und feierten, absolut zu Recht, Spieler, Verantwortliche und alle Trainer für die hervorragenden Leistungen der vergangenen Saison plus den unvergessenen Play-Offs.

Im Fokus der feiernden Fans stand natürlich schon einmal ein Ausblick auf die Saison 2022/23 und auch da gab es Anlässe, auf die Indians anzustoßen. Nachdem in den ersten beiden Monaten des Jahres bereits Vertragsverlängerungen bekannt wurden, u.a. mit Torhüter Jan Dalgic und dem Helden der letzten Play-offs David Böttcher-Miserotti, stand auch fest, dass Jayden Schubert, Kapitän Brano Pohanka, Joe-Richard Kiss und Robin Palka verlängert hatten. Auch die Defender Tobias Möller und Robin Thalmeier, die beide in der vergangenen Saison einen Riesensprung gemacht haben, zogen die Indians anderen Vereinen vor.

Auf der Abschlussfeier verkündeten dann gleich fünf Indians ihre Vertragsverlängerung. Mit Igor Bacek bleibt der Assistenz-Kapitän und Sturmpartner von Brano Pohanka eine weitere Saison am Pferdeturm. Der 36-jährige Deutsch-Slowake geht damit bereits in seine sechste Saison am Pferdeturm.

Ebenfalls dem Pferdeturm erhalten bleiben die beiden Dauerbrenner in der ECH-Verteidigung Nico Turnwald und Maxi Pohl. Während Nico Turnwald in seine achte Saison bei den Indians starten wird, ist es für seinen Kollegen Max Pohl dann bereits seine zehnte Saison in Folge mit dem Indianer auf der Brust und damit greift er den All-Time Record der Hannover Indians bei den Spielern mit den meisten Spielen für die Indians an. Aktuell steht Max mit 395 Spielen noch auf Platz 3 der ewigen Bestenliste. Vor ihm rangieren nur noch Brad Bagu mit 419 Spielen und Michael Dahms mit 435 absolvierten Spielen für die Indians.

Zwei weitere Vertragsverlängerungen gibt es auch in der Abteilung Attacke zu vermelden. Mit Sebastian Christmann und Niko Esposito-Selivanov bleiben zwei junge, talentierte Stürmer am Pferdeturm, die Trainer und Verantwortliche mit ihren guten Leistungen in der abgelaufenen Saison überzeugt haben.