​Das Bangen um die Lizenz geht für die Icefighters Leipzig geht weiter, aber es gibt positive Signale. Die Hannover Indians erhalten die Zulassung.

Nach zweistündiger Sitzung und Austausch von Argumenten aller Beteiligten haben der Deutsche Eishockey-Bund und die Icefighters Leipzig vereinbart, dass die Icefighters Auflagen erhalten, um doch noch am Spielbetrieb der Oberliga Nord in der Saison 20/21 teilnehmen zu dürfen. Eine dieser Auflagen ist der Nachweis über die Verfügbarkeit einer Heimspielstätte. Der DEB gibt dem Hauptrundenfünften der Vorsaison damit die Möglichkeit, die im Zulassungsverfahren eingereichten Unterlagen bis zum 4. September 2020 nachzubessern. Bei Erfüllung der vom Spielgericht vorgeschlagenen und den Parteien vereinbarten Auflagen erscheint die Zulassung der Icefighters Leipzig zur Oberliga Nord möglich. Es liegt nun an den Leipzigern, die entsprechenden Voraussetzungen für die Teilnahme zu schaffen.



Der Deutsche Eishockey-Bund und die Hannover Indians einigen sich vor dem Spielgericht darauf, dass die Hannover Indians zur Oberliga Nord Saison 2020/21 zugelassen werden. Der Club vom Pferdeturm hat in der Sitzung Unterlagen nachgereicht und dargelegt, dass er inzwischen die Voraussetzungen für die Teilnahme am Spielbetrieb der Oberliga Nord erfüllt. Dementsprechend erfolgte einvernehmlich die Zulassung durch den DEB.