​Die EC Hannover Indians haben Ihre erste Ausländer Stelle im Kader 2022/23 besetzt. Vom französischen Ligue-Magnus-Teilnehmer Mulhouse Scorpions wechselt Stürmer Matthew Pistilli an die Leine.

Der 33-jährige in Montreal, Kanada geborene Pistilli ist in der Oberliga kein Unbekannter. In der Saison 2020/21 entschied er sich gegen ein DEL2-Angebot und spielte für die Rostock Piranhas. Dort konnte in 34 Spielen 51 (25 Tore, 26 Assists) Scorerpunkte erzielen. Von 2016 bis 2019 spielte er für die Löwen Frankfurt und konnte mit dem Team aus der Main-Metropole die DEL2-Meisterschaft erringen.

Indians-Coach Lenny Soccio zur Verpflichtung von Matt Pistilli: „Mit Matt bekommen wir einen zielstrebigen, kreativen Spieler mit Führungsqualität. Matt arbeitet hart für das Team und will unbedingt Erfolg haben. Er hat zudem in allen seinen Stationen sehr gut gescort. Er ist ein Torjäger. Nicht umsonst hat er 2016 die meisten Tore in der DEL2 erzielt.“

Die letztjährigen Import-Stürmer Parker Boweles und Kyle Gibbons werden in der kommenden Saison nicht mehr zum Kader der Indians gehören. Bowles entschied sich für einen Wechsel in die DEL2.