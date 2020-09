Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach den Abgängen von Arnoldas Bosas und Chad Niddery haben die EC Hannover Indians die erste freigewordene Importstelle besetzt.

Mit dem 25-jährigen Kanadier Parker Bowles kommt ein Stürmer zum Team der Indians, der das Eis am Pferdeturm bereits kennt. In der Saison 2017/18 spielte Bowles für Ligakonkurrent und Serienmeister Tilburg Trappers.

Bowles war in diesem Jahr punktbester Spieler der Trappers. Er erzielte in 44 Hauptrundenspielen 29 Tore und legte 37 Tore vor. Dadurch erreichte er einen Schnitt von 1,5 Punkten pro Spiel. In den anschließenden Play-offs zeigte sich Bowles dann sogar noch von seiner glänzenden Seite, weil ihm in 14 Spielen 16 Punkte gelangen.

Nach seinem Engagement in den Niederlanden spielte er in den vergangenen beiden Jahren in Lillehammer (1. Liga Norwegen) und Znojmo (EBEL). In Norwegen gelangen ihm in 55 Spielen 47 Punkte, in der spielstarken internationalen EBEL immerhin in 50 Spielen auch 25 Punkte.

Indians-Coach Lenny Soccio zur Verpflichtung von Parker Bowles: „Ich freue mich sehr, so einen guten Spieler wie Parker für unser Team zu bekommen. Er ist uns noch bestens bekannt durch unsere Duelle mit den Trappers. Es war immer sehr unangenehm, gegen ihn zu spielen, zumal er auch meistens gegen uns gut gepunktet hat. Nun kann er für uns den Trappers das Leben schwer machen.“ In der Tat. Parker Bowles traf bei seinem Pferdeturm-Debüt im Trikot der Trappers am 3. November 2017 beim 4:3 nach Verlängerung vor 2.800 Zuschauern gleich dreimal und verdarb damals den Fans die Feier.